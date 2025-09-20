السبت 20 سبتمبر 2025
محافظ الجيزة يتابع انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية ويعلن انطلاق الفترة الواحدة غدًا

المعاهد الأزهرية
اطمأن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم السبت، على سير العملية التعليمية داخل المعاهد الأزهرية ذات الفترتين مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدًا انتظام الدراسة وحضور الطلاب والمعلمين منذ الساعات الأولى.

وأوضح المحافظ أن المعاهد الأزهرية ذات الفترة الواحدة ستبدأ الدراسة بها غدًا، على أن يتم دخول المراحل التعليمية بشكل تدريجي لتجنب حدوث أي كثافة طلابية داخل الفصول، مشددًا على أن المحافظة حريصة على تقديم كل سبل الدعم والتعاون مع الأزهر الشريف لضمان بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وأكد النجار خلال جولته أهمية الالتزام بالانضباط داخل المعاهد وتوفير الأجواء الملائمة للتحصيل الدراسي، مع متابعة مستمرة لتطبيق التعليمات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد.

ومن جانبه، صرح الشيخ أيمن عبود مدير منطقة الجيزة الأزهرية أن الدراسة تسير بانتظام منذ اليوم الأول، مع متابعة دقيقة لحضور الطلاب والمعلمين، فضلًا عن توفير الوسائل التعليمية الحديثة والإشراف الكامل على سير العملية التعليمية.

وأضاف أن المنطقة الأزهرية بالجيزة تضع على رأس أولوياتها رفع مستوى التحصيل العلمي والتربوي للطلاب، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أفضل نتائج تعليمية خلال العام الدراسي الجديد.
 

