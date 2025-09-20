السبت 20 سبتمبر 2025
أخبار مصر

محافظ الجيزة يتابع انطلاق الفصل الدراسي الأول ويشدد على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة
انطلقت، اليوم السبت، الدراسة في الجيزة مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد، وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الاستعدادات داخل المدارس موجهًا بتوفير الأجواء المناسبة لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وأكد المحافظ خلال متابعته أن جميع أجهزة المحافظة في حالة جاهزية كاملة، مشددًا على ضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة ونظيفة للطلاب والمعلمين. كما وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المرور الميداني على المدارس لمتابعة مستوى النظافة داخل الفصول وساحات المدارس، ورفع أي إشغالات أو تعديات بمحيطها بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل.

وفي إطار ذلك، قام مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى جانب مديري الإدارات التعليمية بجولات ميدانية لمتابعة انتظام الدراسة داخل الفصول، والتأكد من انضباط العملية التعليمية وتقديم الدعم اللازم للإدارات والمدارس.

وشدد المحافظ على أهمية التعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد لحل أي معوقات قد تطرأ خلال سير الدراسة، مؤكدًا أن غرفة عمليات محافظة الجيزة تعمل على مدار الساعة للتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومتابعة شكاوى أولياء الأمور والتعامل السريع مع أي ملاحظات.

وتواصل محافظة الجيزة جهودها لتهيئة المدارس وضمان انطلاق عام دراسي جديد يسوده الانضباط والاستقرار، بما يحقق أفضل بيئة تعليمية للطلاب.

