استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد بالواحات البحرية

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة جهودها المكثفة لرفع كفاءة النظافة والتجميل بمحيط المدارس، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026 الأسبوع المقبل.

حملات نظافة وتجميل بمحيط المدارس

ونفذ مركز الواحات البحرية حملات نظافة موسعة بقيادة نائب رئيس المركز لقطاع النظافة والتجميل، حيث تم الدفع بمعدات الحملة التابعة للمركز وقرية القصر، بمشاركة مسؤولي وعمال النظافة.

وشملت الأعمال تمهيد الطرق ورفع المخلفات، تقليم وتهذيب الأشجار بمحيط المدارس، رفع الإشغالات لضمان سيولة الحركة.



المدارس المستهدفة في مدينة الباويطي

وشملت الحملات محيط عدة مدارس بمدينة الباويطي منها: مدرسة السلام الابتدائية، المدرسة الثانوية الصناعية، المدرسة الثانوية العامة، مدرسة السور الابتدائية، مدرسة الصديق، المعهد الأزهري.



مشاركة قرية القصر في الاستعدادات

كما شاركت قرية القصر بمعدات الحملة وعمال النظافة، حيث جرى تمهيد الطرق ورفع المخلفات أمام مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، مدرسة القصر الابتدائية، المدرسة الثانوية التجارية.

وأكدت رئاسة مركز الواحات البحرية أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة النظافة والتجميل، بهدف توفير بيئة تعليمية نظيفة وآمنة تليق بأبناء الواحات البحرية مع بداية العام الدراسي الجديد.

