الجيزة تعلن جاهزيتها الكاملة للعام الدراسي الجديد

محافظ الجيزة
أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة أنهت جميع استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، من خلال خطة شاملة تستهدف توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة تضمن للطلاب والمعلمين بداية قوية للعام الدراسي.

 

تطوير وصيانة شاملة للمدارس

 وأوضح المحافظ أن الجيزة نفذت أعمال تطوير وصيانة شاملة للمدارس شملت المباني والفصول والبيئة المحيطة، مع توفير التدريبات العملية والاحتياجات الأساسية لهيئات التدريس. 

كما تم تشكيل لجان ميدانية لمتابعة جاهزية المدارس والتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة الإنشائية، وتغطية البالوعات، وصلاحية الأسوار، وسلامة النوافذ والزجاج والأسلاك الكهربائية، بالإضافة إلى توفير طفايات الحريق وغسل وتنظيف خزانات المياه بصفة دورية.

وشدد النجار على أن الانضباط في الحضور وانتظام العملية التعليمية سيكون أولوية قصوى منذ اليوم الأول، لافتًا إلى عقد لقاءات دورية مع قيادات التربية والتعليم بجميع المراحل لمتابعة سير الدراسة والتعامل الفوري مع أي معوقات.

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومراجعة أعمدة الإنارة، ورفع أي إشغالات أو مظاهر إهمال، بما يضمن بيئة صحية وآمنة للطلاب. كما كلفهم بالتنسيق مع الإدارات التعليمية لتنفيذ جولات ميدانية يومية خلال سير الدراسة لرصد أي مشكلات والعمل على حلها بشكل عاجل.

وخاطب محافظ الجيزة طلاب المحافظة داعيًا إياهم إلى الالتزام بالجدية والمثابرة في تحصيل العلم، والتحلي بالإيجابية والسعي نحو التفوق، مؤكدًا أن التعليم هو الطريق لبناء مستقبل أفضل لمصر.

واختتم النجار تصريحاته بالتأكيد على أن دعم منظومة التعليم يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، مشيرًا إلى استمرار العمل على توفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة تواكب احتياجات العصر، مع ضرورة تكاتف جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني للنهوض بالعملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج خلال العام الدراسي الجديد.

