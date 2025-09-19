البيئة تشارك بورشة عمل حول بناء القدرات الإقليمية لدول شمال أفريقيا

شاركت وزارة البيئة في فعاليات ورشة العمل الثانية لبناء القدرات لتعزيز الإشراف على المشاريع بدول شمال أفريقيا، والتي نظمها مرفق البيئة العالمية بالتعاون مع المؤسسة الأفريقية للحياة البرية، بمشاركة مسؤولين وخبراء من مصر والجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس.

وشهدت الورشة حضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، إلى جانب مسؤولي المرفق العالمي ونقاط الاتصال التشغيلية من الدول المشاركة.

دعم التعاون البيئي الإقليمي

وأكدت عوض أن الورشة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون مع شركاء التنمية، وعلى رأسهم مرفق البيئة العالمية، الذي يعد شريكًا رئيسيًا لمصر في تنفيذ المشروعات البيئية الرائدة.

وأوضحت أن تمكين نقاط الاتصال وتعزيز قدراتهم في متابعة المشروعات يُعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية المشاركة القطرية الجديدة، لضمان تحقيق نتائج أكثر فاعلية واستدامة.

منصة لتبادل الخبرات والمعرفة

من جانبه، أوضح الدكتور علي أبو سنة، أن الورشة وفرت منصة ثرية لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات المشتركة والدروس المستفادة، بما يعزز قدرة الدول المشاركة على الإشراف الفعال على المشروعات البيئية، عبر أدوات الدعم الحديثة وآليات التمويل المبتكرة.

فيما أشار مدير مرفق البيئة العالمية إلى أن نقاط الاتصال التشغيلية تلعب دورًا محوريًا في بلدانها، حيث تجمع المصالح الوطنية المختلفة وتطور أفكارًا لمشروعات مستقبلية ضمن برامج المرفق.

زيارة ميدانية لقرية الغرقانة

تضمن اليوم الثاني من الورشة زيارة ميدانية لقرية الغرقانة، حيث تعرف المشاركون على نماذج البيوت الجديدة وورش عمل السيدات والجمعية الأهلية التي دعمتها وزارة البيئة من خلال مشروعات مثل دمج صون التنوع البيولوجي بالسياحة ومشروع شرم الخضراء. وأشاد المشاركون بالتجربة المصرية في الدمج بين التمكين المجتمعي والحفاظ على البيئة.

التزام مصر بالتنمية البيئية المستدامة

وفي ختام الورشة، اتفق المشاركون على أن التدريب جاء ملائمًا لاحتياجات دول شمال أفريقيا، مؤكدين أن التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات يمثلان ركيزة أساسية لنجاح المشروعات البيئية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.