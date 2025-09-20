إنقاذ ساق شاب من البتر بعد معاناة 14 عاما في مستشفى التحرير العام بالجيزة

أشاد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالإنجاز الطبي الكبير الذي تحقق داخل مستشفى التحرير العام، بعد نجاح فريق طبي متخصص في إنقاذ ساق شاب يبلغ من العمر 18 عامًا من البتر، عقب معاناة استمرت أكثر من 14 عامًا بسبب إصابة مزمنة بالأوعية الدموية.

تفاصيل معاناة الشاب

تعود بداية معاناة المريض إلى عمر الأربع سنوات، حين تعرض لكدمة قوية في الفخذ الأيمن تسببت في قصور حاد بشرايين الساق اليمنى، وظهور جلطات متكررة أسفل الركبة نتيجة تمدد شرياني بالفخذ، هذا الأمر أدى إلى آلام مزمنة، وتغير في لون وحرارة القدم، بالإضافة إلى جروح وقرح مزمنة وصلت في مراحلها الأخيرة إلى غرغرينا سطحية خاصة خلال فصل الشتاء، مما وضعه على حافة البتر.

التدخل الجراحي الناجح

وبفضل جهود الفريق الطبي بمستشفى التحرير، تم إجراء عملية دقيقة تضمنت نزع الجلطات من الساق، استئصال التمدد الشرياني بالفخذ الأيمن، تركيب شريان صناعي (Bypass grafting with synthetic PTFE graft).

وقد أسفر التدخل الجراحي عن إنقاذ الساق بشكل كامل، ومنح الشاب فرصة جديدة للحياة الطبيعية بعد سنوات من الألم والمعاناة.

إشادة محافظ الجيزة بالمنظومة الصحية

وأكد محافظ الجيزة أن هذا النجاح يعكس الطفرة التي تشهدها المستشفيات الحكومية في المحافظة، مشيدًا بجهود مديرية الشؤون الصحية بالجيزة والأطقم الطبية العاملة بها.

وأضاف أن مثل هذه الإنجازات الطبية تعكس مستوى التطوير المستمر في البنية الصحية وتقديم خدمات علاجية متقدمة للمواطنين، بما يسهم في إنقاذ الأرواح والتخفيف عن المرضى وأسرهم.

