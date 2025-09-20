محافظة الجيزة: رفع 940 طن مخلفات هدم وبناء من منطقة الكونيسة بالعمرانية

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود الهيئة العامة للنظافة والتجميل في تكثيف حملات رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بمختلف الأحياء في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

وقد قامت الهيئة بالدفع بعدد من المعدات والعمالة بمنطقة الكونيسة بحي العمرانية حيث أسفرت الأعمال عن رفع ٤٧ نقلة من مخلفات الهدم والبناء والرتش بإجمالي ٩٤٠ طنا، وذلك على مدار ثلاثة أيام متواصلة.

خطة شاملة لرفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل

وأكد المحافظ أن الجهود الحالية تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل والتعامل مع مخلفات الهدم والبناء بصورة عاجلة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات أو تكرار لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها بما يضمن بيئة صحية وآمنة تليق بالمواطنين.

ومن جانبه أوضح اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة نظافة وتجميل بالجيزة أن الهيئة مستمرة في تنفيذ خططها الميدانية تنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لرفع كفاءة النظافة والتعامل السريع مع أي تراكمات مؤكدًا أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.