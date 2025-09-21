مدارس أسيوط تستقبل العام الدراسي الجديد بكلمة موحدة عن الانتماء وحب الوطن

قال محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط: إنه ولأول مرة بالمحافظة تم تعميم كلمة موحدة عن "الانتماء الوطني وتنمية المجتمع" على كافة مدارس المحافظة لإلقائها على الطلاب بطابور الصباح خلال الأسبوع الأول من الدراسة، وذلك لغرس روح الولاء والانتماء عند الطلاب والمعلمين، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

إعداد كلمة موحدة عن الانتماء الوطني وتعميق قيم الولاء وحب الوطن

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط - في تصريحات صحفية اليوم - إلى أنه تم تكليف الدكتور أحمد صفوت قراعة موجه عام اللغة العربية بالمديرية، بإعداد كلمة موحدة عن الانتماء الوطنس وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن وتوزيعها على المدارس لإلقائها على الطلاب في الإذاعة المدرسية بطابور الصباح، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم وجهت المديريات بضرورة تطبيق التعليمات الرسمية لتحقيق الانضباط داخل المدارس، وشددت خلالها على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعى ومكافحة ظاهرة التنمر بين الطلاب بعضهم البعض وبين الطلاب والمعلمين من جهة أخرى.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن الكلمة الموحدة تتضمن دعوة أبنائنا الطلاب بجميع المراحل الدراسية وزملائنا المعلمين إلى حب الوطن والانتماء اليه من أجل تنمية مجتمعنا، والتعريف بأهمية الانتماء الوطنى ودور المؤسسات فى تعزيز الانتماء لخلق بيئات داعمة تشجع على التفاعل الإيجابي وتعزيز الروابط الاجتماعية وتفعيل المشاركة في الأنشطة كوسيلة فعالة لتعزيز الانتماء، فضلا عن حب الوطن والاعتزاز بهويتنا ودورنا نحو المؤسسات التعليمية والحفاظ على المنشات التعليمية من أجل مظهر عام يليق بنا، ويدل على الحب والانتماء لمؤسساتنا ووطننا.

تحقيق الانضباط المدرسي منذ اليوم الأول

كما شدد دسوقي على ضرورة تنفيذ توجيهات محافظ أسيوط، بهدف تحقيق الانضباط المدرسي منذ اليوم الأول، وتنظيم زيارات تفقدية يومية من قبل إدارات المتابعة ومديري الإدارات التعليمية ومديري المراحل وكلاء الإدارات وموجهي العموم والموجهين الأوائل لزيارة المدارس ومتابعة سير العملية التعليمية على أرض الواقع، مع التأكيد على حضور الطلاب بالمدارس والاهتمام بالقرائية والكتابية والحسابية بالمرحلة الابتدائية واستهداف بيئة جاذبة لمرحلة رياض الأطفال.



كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط رسالة طمأنة لأولياء الأمور، أكد خلالها حرص وزارة التربية والتعليم على تلقي أبنائنا الطلاب تعليمًا جيدًا وإعدادهم للمستقبل، مشيرا إلى أن الوزارة تحت قيادة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وقيادات الوزارة، لا تدخر جهدًا من أجل تحقيق ذلك من خلال المتابعة الجيدة والتطوير المستمر للعملية التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين.

