تكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف بالبداري في أسيوط

تطهير الترع والمصارف
تطهير الترع والمصارف بمحافظة أسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار الجهود المبذولة لتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

تكثيف أعمال التطهير ورفع كفاءة المصارف والترع

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز، وبإشراف محمد فوزي العسال مدير إدارة المخلفات الصلبة ورئيس الحملة الميكانيكية بالمركز، قامت بتكثيف أعمال التطهير ورفع كفاءة المصارف والترع، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف الحفاظ على نظافة المجاري المائية ومنع انتشار الأمراض والأوبئة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود المحافظة المستمرة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة العامة، مؤكدًا على المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية لتنفيذ الأعمال طبقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

ري أسيوط تواصل أعمال تطهير الترع والمصارف

ري أسيوط تنفذ أعمال نزع الحشائش ورفع المخلفات من الترع

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق، عن عدد من الخطوط الساخنة بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528).

