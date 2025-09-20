تكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف بالبداري في أسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار الجهود المبذولة لتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

تكثيف أعمال التطهير ورفع كفاءة المصارف والترع

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز، وبإشراف محمد فوزي العسال مدير إدارة المخلفات الصلبة ورئيس الحملة الميكانيكية بالمركز، قامت بتكثيف أعمال التطهير ورفع كفاءة المصارف والترع، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف الحفاظ على نظافة المجاري المائية ومنع انتشار الأمراض والأوبئة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود المحافظة المستمرة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة العامة، مؤكدًا على المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية لتنفيذ الأعمال طبقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق، عن عدد من الخطوط الساخنة بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.