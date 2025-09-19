الجمعة 19 سبتمبر 2025
محافظات

إطلاق مبادرة للشمول المالي لدعم ذوي الهمم بأسيوط

مبادرة للشمول المالي
مبادرة للشمول المالي بمركز شباب بني زيد، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرص الدولة على دعم وتمكين الشباب من الجنسين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية تكثيف البرامج والفعاليات التوعوية بالقرى والمراكز لبناء شخصية النشء والشباب رياضيًا واجتماعيًا وثقافيًا، مع التركيز على المبادرات التي تعزز قدراتهم الاقتصادية والمالية بما يساهم في إعداد جيل واعي قادر على مواجهة التحديات.

مبادرة “الشمول المالي للشباب وذوي الهمم”

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة، برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، نظمت فعاليات مبادرة "الشمول المالي للشباب وذوي الهمم" بمركز شباب بني زيد، وجاءت المبادرة في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وأحد البنوك بالتنسيق مع الإدارة العامة للشباب بالمديرية وإدارة تمكين الشباب بالوزارة.

فتح آفاق جديدة أمام الشباب والفتيات وذوي الهمم

وأضاف محافظ أسيوط أن المبادرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام الشباب والفتيات وذوي الهمم من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة، إلى جانب إتاحة حلول مالية وغير مالية مبتكرة تدعم مشاركتهم في الاقتصاد الرسمي، وتشمل المبادرة فتح حسابات بنكية بدون مصروفات والاستفادة من حزمة خدمات مصرفية مصممة خصيصًا للشباب، فضلًا عن تنظيم ورش عمل للتثقيف المالي وبرامج لرفع الوعي وتحسين فرصهم في سوق العمل.

إطلاق برنامج "معاكي" لتمكين المرأة بالمناطق الريفية وتعزيز الشمول الرقمي

بنك نكست يوقع بروتوكول تعاون مع الرياضة لتمكين الشباب اقتصاديا وتعزيز الشمول المالي

وأشار محافظ أسيوط إلى أن التعاون القائم بين القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة التي تعزز فرص التمكين الاقتصادي وتوسيع قاعدة الشمول المالي، بما يفتح المجال لخلق فرص عمل حقيقية تسهم في تحقيق أهداف الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

