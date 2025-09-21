الأحد 21 سبتمبر 2025
حمار وتوك توك وتروسيكل، طلاب أسيوط يرفعون شعار"كل الطرق تؤدي للمدرسة" (فيديو)

الحمار وسيلة نقل
الحمار وسيلة نقل الطلاب في أول يوم دراسة بأسيوط، فيتو

استقبلت مدارس محافظة أسيوط اليوم الأحد، طلاب وتلاميذ الصفوف الأولى في أول أيام بدء العام الدراسي الجديد  2025/ 2026، وذلك بعد قرار اللواء هشام أبو النصر باتخاذ يوم السبت إجازة رسمية للمدارس.

محافظة أسيوط تبدأ العام الدراسي الجديد 

واستقبلت مدارس أسيوط الخاصة واللغات التلاميذ بعدد من الأنشطة لإضفاء البهجة والسرور وجذبهم للمدرسة في أول يوم دراسي بالعام الدراسى الجديد 2025/ 2026. 

 

الحمار والتروسيكل والتوك توك لنقل الطلاب 

وتعددت وسائل نقل الطلاب المدارس اليوم الأحد وخاصة بقرى أسيوط، ورصدت فيتو من خلال بث مباشر وسائل نقل الطلاب ما بين التوك توك والتروسيكل وحتى الحمار الذي ما زال متواجدا بقوة في قرى أسيوط، رافعين شعار “كل الطرق تؤدي إلى المدرسة”.

 

وانطلق أمس السبت العام الدراسي الجديد 2025/ 2026، في عدد من المدارس على مستوى محافظات الجمهورية والتى تعمل بنظام الفترتين.

 

لاستيعاب أكبر عدد، محافظ أسيوط يعلن فتح 44 قاعة جديدة لرياض الأطفال للعام الدراسي

محافظ أسيوط يتابع استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت بدء الدراسة بالمدارس أمس السبت الموافق 20 سبتمبر 2025،  وتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

ويبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر إلى الخميس 22 يناير 2026.

الجريدة الرسمية
