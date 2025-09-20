محافظ أسيوط يشهد ملتقى "دوير" لإبداعات ومواهب الطفل (فيديو وصور)

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات ملتقى "دوير لإبداعات وفنون الطفل" الذي أقيم بمركز أحمد بهاء الدين الثقافي في صدفا، بحضور الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رئيس مجلس إدارة المركز، وهانى إبراهيم رئيس مركز ومدينة صدفا والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان والمرافق والدكتور عبد الرحيم احمد وكيل وزارة الزراعة ولفيف من وعدد من القيادات التنفيذية والثقافية والشعبية بالمحافظة.

بدأت فعاليات اليوم بتفقد محافظ أسيوط معرض الحرف اليدوية واللوحات الزيتية وأركان العلوم والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حجرة البرمجة الإبداعية التي عرض فيها الأطفال مجموعة من الابتكارات المتميزة مثل جهاز التحكم التلقائي بالإضاءة، وإنذار أردوينو، وبيانو أردوينو، ومحاكي شفرة موريس، وغيرها من المشاريع التي نالت إعجاب الحضور.

محافظ أسيوط يزور مكتبة الطفل

كما زار محافظ أسيوط مكتبة الطفل التي تستقبل نحو 400 طفل يوميًا، ومركز التدخل المبكر للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، واطلع على مبادرات تدريب وتأهيل الأطفال ذوي صعوبات التعلم من خلال أركان "لنا الحق في كل شيء" و"قلوبنا بتكمل بعض".

وتابع محافظ أسيوط ورش الفنون التشكيلية والورش الدامجة للأطفال ذوي الاحتياجات، ومعارض "أطلق حياتك"، و"حكاية يد"، والتصميم الفني، والتطريز، إضافة إلى معرض الديكوباج والرسم على الخشب.

كما وجّه المحافظ بتسويق منتجات الأطفال الفنية بالتعاون مع كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط.

وعلى هامش الملتقى، استمتع الحضور بعرض فني لفرقة الفنون الشعبية للأطفال، تلاه عرض مسرحي بعنوان "نحلم ببكرة" تناول أهمية تعلم الحرف اليدوية ومناقشة بعض القضايا الاجتماعية مثل غلاء المهور، وذلك بإخراج الفنان أسامة عبد الرؤوف.

وأعرب اللواء هشام أبوالنصر عن إعجابه بما شاهده من مواهب وإبداعات، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل للمركز، وموجهًا بالتعاون مع جامعة أسيوط التكنولوجية والجامعة الألمانية لتطوير أعمال الأطفال الفنية ورفع قيمتها التقنية والفنية.

من جانبه، قدم الدكتور زياد أحمد بهاء الدين الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه المستمر لأنشطة المركز، وتشجيعه المتواصل للأطفال والعاملين على أداء رسالتهم الثقافية والتنويرية.

