السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يشهد ملتقى "دوير" لإبداعات ومواهب الطفل (فيديو وصور)

محافظ أسيوط يشهد
محافظ أسيوط يشهد فعاليات ملتقى دوير لفنون الطفل،فيتو

 شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات ملتقى "دوير لإبداعات وفنون الطفل" الذي أقيم بمركز أحمد بهاء الدين الثقافي في صدفا، بحضور الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رئيس مجلس إدارة المركز، وهانى إبراهيم رئيس مركز ومدينة صدفا والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان والمرافق والدكتور عبد الرحيم احمد وكيل وزارة الزراعة ولفيف من وعدد من القيادات التنفيذية والثقافية والشعبية بالمحافظة.

 بدأت فعاليات اليوم بتفقد محافظ أسيوط معرض الحرف اليدوية واللوحات الزيتية وأركان العلوم والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حجرة البرمجة الإبداعية التي عرض فيها الأطفال مجموعة من الابتكارات المتميزة مثل جهاز التحكم التلقائي بالإضاءة، وإنذار أردوينو، وبيانو أردوينو، ومحاكي شفرة موريس، وغيرها من المشاريع التي نالت إعجاب الحضور.

 

محافظ أسيوط يزور مكتبة الطفل 

 كما زار محافظ أسيوط مكتبة الطفل التي تستقبل نحو 400 طفل يوميًا، ومركز التدخل المبكر للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، واطلع على مبادرات تدريب وتأهيل الأطفال ذوي صعوبات التعلم من خلال أركان "لنا الحق في كل شيء" و"قلوبنا بتكمل بعض".

وتابع محافظ أسيوط ورش الفنون التشكيلية والورش الدامجة للأطفال ذوي الاحتياجات، ومعارض "أطلق حياتك"، و"حكاية يد"، والتصميم الفني، والتطريز، إضافة إلى معرض الديكوباج والرسم على الخشب. 

 

كما وجّه المحافظ بتسويق منتجات الأطفال الفنية بالتعاون مع كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط.

 

وعلى هامش الملتقى، استمتع الحضور بعرض فني لفرقة الفنون الشعبية للأطفال، تلاه عرض مسرحي بعنوان "نحلم ببكرة" تناول أهمية تعلم الحرف اليدوية ومناقشة بعض القضايا الاجتماعية مثل غلاء المهور، وذلك بإخراج الفنان أسامة عبد الرؤوف.

 

وأعرب اللواء هشام أبوالنصر عن إعجابه بما شاهده من مواهب وإبداعات، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل للمركز، وموجهًا بالتعاون مع جامعة أسيوط التكنولوجية والجامعة الألمانية لتطوير أعمال الأطفال الفنية ورفع قيمتها التقنية والفنية.

 

محافظ أسيوط يشهد مبادرة "إيد واحدة" بإدارة حي غرب (صور)

محافظ أسيوط يشهد توزيع حقائب مدرسية للطلاب الأولى بالرعاية (فيديو)

 

من جانبه، قدم الدكتور زياد أحمد بهاء الدين الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه المستمر لأنشطة المركز، وتشجيعه المتواصل للأطفال والعاملين على أداء رسالتهم الثقافية والتنويرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد بهاء الدين أسيوط الفنون التشكيلية الفنون الشعبي الفنون الشعبية اللواء هشام ابو النصر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط ذوى الاحتياجات الخاصة فرقة الفنون الشعبية كليه التربية النوعية محافظة اسيوط محافظ أسيوط وزارة الاسكان وزارة الزراعة

مواد متعلقة

من أمام النافورة، مراسم تحية العلم في أول يوم دراسة بجامعة أسيوط (فيديو)

إطلاق مبادرة للشمول المالي لدعم ذوي الهمم بأسيوط

وكيل الزراعة أسيوط يتفقد مراكز تجميع الأقطان مع بدء موسم التوريد

محافظ أسيوط يوزع 100 حقيبة مدرسية ومستلزمات للأسر الأولى بالرعاية (صور)

محافظ أسيوط: التعاقد مع شركات متخصصة لجمع القمامة من الشوارع

محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لمدرسة الوليدية الحديثة بتكلفة 17.2 مليون جنيه

الآلاف من مريدي الطرق الصوفية يحتفلون بالليلة الختامية لمولد السيوطي (صور)

جامعة أسيوط تنظم يوما توظيفيا لإتاحة فرص عمل لطلاب كلية التجارة

الأكثر قراءة

انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

10 معلومات ترصد تطور العلاقات المصرية السنغافورية تزامنا مع مباحثات القاهرة

تحقيقًا لرغبة طفليه، ولي أمر يرتدي زي سبايدر مان في أول يوم دراسي (فيديو وصور)

مدارس الإسكندرية تستقبل طلاب أولى ابتدائي بالأعلام والبالونات والحلوى في أول يوم دراسة (فيديو وصور)

انخفاض جديد بالقاهرة والصعيد يودع الـ 40، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الفلفل 6 جنيهات وانخفاض كبير في الليمون وهذا موقف الطماطم

تعزيز التعاون الاقتصادي وتطورات حرب غزة أبرز ملفات المباحثات المصرية السنغافورية بالقاهرة

خدمات

المزيد

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads