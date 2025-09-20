جامعة أسيوط تبدأ إجراءات تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية (بث مباشر)

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تحرص على توفير بيئة سكنية آمنة ومهيأة داخل المدن الجامعية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يأتي على رأس أولويات الجامعة لضمان استقرار وراحة الطلاب، والمساهمة في تحقيق التميز المعيشي والأكاديمي.

وأجرى الدكتور أحمد عبد المولي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بالمدينة الجامعية، التقى خلالها بعدد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور للاطمئنان على إجراءات التسكين وضمان سير العملية بشكل منتظم.

متابعة الخدمات المقدمة للطلاب وجاهزية المرافق لاستقبالهم

ورافق نائب رئيس جامعة أسيوط خلال الجولة كل من محمود عنتر، مدير عام المدن الجامعية، والأستاذ عماد محمد سيد، مدير المدينة الجامعية (طلاب)، إلى جانب رؤساء الوحدات، لمتابعة الخدمات المقدمة للطلاب والتأكد من جاهزية المرافق لاستقبالهم.

وفي ذات السياق أجرت فيتو بثا مباشرا لجولة تفقدية في المدن الجامعية التي تستقبل هذا العام أكثر من 12 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى الغرف الخاصة لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.

كما أجرت فيتو معايشة بالسكن الفاخر بالمدينة الجامعية بجامعة أسيوط، والذي تتوفر فيه العديد من سبل الراحة والتجهيز الكامل للغرف من ثلاجات وسخانات ومطابخ، بالإضافة إلى النت المتوفر طوال الوقت.

