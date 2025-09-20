من أمام النافورة، مراسم تحية العلم في أول يوم دراسة بجامعة أسيوط (فيديو)

نظمت جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة أسيوط، اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر، حفل افتتاح العام الدراسي الجديد 2025 /2026 وتحية العلم، في تمام الساعة الثامنة صباحًا أمام النافورة بالمبنى الإداري للجامعة.

تحية العلم تمثل رمزًا للانتماء والولاء للوطن

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن تحية العلم تمثل رمزًا للانتماء والولاء للوطن، وتعكس قيم المواطنة والمسؤولية التي تحرص الجامعة على ترسيخها في نفوس طلابها. وأضاف أن هذا التقليد السنوي في بداية كل عام دراسي يهدف إلى تعزيز روح الانتماء الوطني وتشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة في المجتمع الأكاديمي والمجتمع الخارجي، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقيم والمبادئ التي تجعلهم أفرادًا متميزين ومسؤولين في مجالاتهم المختلفة.

وشرف على تنظيم الحفل الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب الدكتورة مديحة درويش، عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بمشاركة مختلف الإدارات بالجامعة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب وأسرة "طلاب من أجل مصر"، بهدف تعزيز روح الانتماء والمواطنة بين الطلاب.

وعقب مراسم تحية العلم، يقام حفل رسمي داخل قاعة الدكتور محمد رأفت، يتضمن إلقاء كلمات من رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى كلمة لممثل الطلاب، في أجواء احتفالية تهدف إلى تحفيز الطلاب مع بداية عامهم الجامعي الجديد.

كما يشهد الحفل عرض فيلم قصير عن جامعة أسيوط وكلياتها والخدمات والأنشطة التي تقدمها للطلاب، لتعريف الطلاب الجدد والقدامى بما توفره الجامعة من فرص أكاديمية وثقافية ورياضية.

وأكد الدكتور المنشاوي أن جامعة أسيوط أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، من إعلان الجداول الدراسية، وإنهاء أعمال الصيانة والتجهيزات داخل الكليات، إلى تطوير القاعات والمعامل والورش، لضمان انطلاقة قوية للعام الجامعي.

وشدد رئيس جامعة أسيوط على حرصه على أن يكون اليوم الأول للدراسة بداية فعلية وجادة للعملية التعليمية، موجهًا بتهيئة مناخ أكاديمي ملائم يتيح للطلاب الاندماج السريع في الدراسة، ويعزز تواصلهم مع عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس لمناقشة آرائهم واحتياجاتهم والعمل على تذليل أي عقبات، بما يدعم استمرار ريادة جامعة أسيوط في تقديم تعليم متميز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.