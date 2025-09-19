​حملة طبية مجانية في منشأة القناطر اليوم

أعلنت المديرية الصحية بالجيزة انطلاق قافلة طبية مجانية يومي الجمعة والسبت، 19 و20 سبتمبر 2025، في منطقة منشأة القناطر شرق - بني سلامة.



​تهدف القافلة إلى تقديم خدمات صحية شاملة ومجانية للمواطنين، وتشمل التخصصات الطبية التالية: ​الباطنة، ​الأطفال، ​النساء والولادة، ​تنظيم الأسرة، ​الجلدية، المسالك البولية.

​بالإضافة إلى ذلك، توفير القافلة خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى مثل ​معمل دم متكامل، ​عيادات أسنان متطورة، ​علاج مجاني، ​اكتشاف مبكر لأمراض الضغط والسكر، ​تثقيف صحي.



و​تأتي هذه القافلة في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وتؤكد المديرية أن جميع الخدمات المقدمة مجانية بالكامل.

