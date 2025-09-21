جامعة الزقازيق ترتدي ثوبًا جديدًا مع انطلاق العام الجامعي 2025 – 2026 (صور)

أنهت جامعة الزقازيق محافظة الشرقية استعداداتها النهائية لاستقبال طلابها مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2025 – 2026، حيث أعلن الدكتور سيد سالم، الأمين العام للجامعة، رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع القطاعات والإدارات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة.

الاستعدادات شملت تجهيز القاعات الدراسية والمعامل البحثية بأحدث الوسائل التعليمية

وأوضح الأمين العام أن الاستعدادات شملت تجهيز القاعات الدراسية والمعامل البحثية بأحدث الوسائل التعليمية، والانتهاء من أعمال الصيانة والتجديدات بالمدرجات والمباني والمرافق الخدمية، إلى جانب الاهتمام بالهوية البصرية وتجميل المساحات الخضراء داخل الحرم الجامعي.

جامعة الزقازيق ترتدي ثوبًا جديدًا مع انطلاق العام الجامعي 2025،فيتو

الجامعة حريصة على تهيئة بيئة تعليمية متكاملة وآمنة

من جانبه، أكد الدكتور خالد الدرندلي أن الجامعة حريصة على تهيئة بيئة تعليمية متكاملة وآمنة، تضمن انتظام الدراسة منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أن الإدارة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير كافة الخدمات التي تدعم الطلاب أكاديميًا وأنشطةً.

جامعة الزقازيق ترتدي ثوبًا جديدًا مع انطلاق العام الجامعي 2025،فيتو

جامعة الزقازيق ترتدي ثوبًا جديدًا مع انطلاق العام الجامعي 2025،فيتو

أعمال تجديد شاملة في المرافق والبنية التحتية

وفي إطار خطة التطوير، تشهد الجامعة حاليًا أعمال تجديد شاملة في المرافق والبنية التحتية، بما يواكب المعايير الحديثة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين. وقد اعتذرت إدارة الجامعة عن أي إزعاج قد يسببه تنفيذ هذه الأعمال، داعية الجميع إلى التعاون والابتعاد عن مناطق العمل حفاظًا على السلامة العامة.

توفير بيئة جامعية عصرية تليق بطلابها ومنسوبيها

وأكدت جامعة الزقازيق أنها ماضية في خططها نحو توفير بيئة جامعية عصرية تليق بطلابها ومنسوبيها، بما يعكس مكانتها كإحدى الجامعات الرائدة في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.