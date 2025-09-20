السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بحضور مفتي الجمهورية، جامعة الزقازيق تناقش ماجستير عن الأخوة الإنسانية (صور)

جامعة الزقازيق تناقش
جامعة الزقازيق تناقش ماجستير عن الأخوة الإنسانية،فيتو

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق محافظة الشرقية، اليوم السبت الدكتور محمد محمود أحمد هاشم، أستاذ الحديث وعلومه وعضو مجمع البحوث الإسلامية وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشعب، والدكتور نظير محمد عياد، أستاذ العقيدة والفلسفة ومفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك للمشاركة في لجنة مناقشة رسالة ماجستير بكلية الدراسات الآسيوية العليا بعنوان: "وثيقة الأخوة الإنسانية والتعايش الاجتماعي: مصر والإمارات نموذجًا"، للباحثة مروة شديد إبراهيم أحمد.

جامعة الزقازيق تحصد المركز الأول في بطولة الروبوتات

قيادات جامعة الزقازيق ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على الكلية، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية.

جامعة الزقازيق تناقش ماجستير عن الأخوة الإنسانية بحضور مفتي الجمهورية،فيتو
جامعة الزقازيق تناقش ماجستير عن الأخوة الإنسانية بحضور مفتي الجمهورية،فيتو

لجنة المناقشة من أساتذة الجامعات 

وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور حامد عبد الهادي، أستاذ علم الاجتماع المتفرغ بكلية الآداب جامعة الزقازيق، والدكتورة سمر إبراهيم عودة، أستاذ علم الاجتماع المساعد والقائم بأعمال رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب.

 

ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية والتعايش المجتمعي عبر البحوث العلمية الرصينة

وأعرب رئيس  جامعة الزقازيق  عن اعتزازه بمشاركة هذه الكوكبة من العلماء في مناقشة الرسالة، مؤكدًا حرص جامعة الزقازيق على ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية والتعايش المجتمعي عبر البحوث العلمية الرصينة.

 

 

الببلاوي: هذه الرسائل تعكس الدور الريادي للجامعة في دعم الحوار الفكري والثقافي بين الشعوب

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب الببلاوي أن مثل هذه الرسائل تعكس الدور الريادي للجامعة في دعم الحوار الفكري والثقافي بين الشعوب، لافتًا إلى أهمية الموضوع في إبراز التجربة المصرية والإماراتية كنموذج رائد للتسامح والتعايش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة الزقازيق تستقبل مفتي الجمهورية أ د نظير محمد عياد مفتي الجمهورية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق رسالة ماجستير بجامعة الزقازيق اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

قصف إسرائيلي مكثف على مدينة غزة بالتزامن مع العمليات البرية

كريم عبد العزيز يتصدر إيرادات موسم الصيف بفيلمه "المشروع x"

النقل والطاقة أبرزها، تعرف على مجالات التعاون بين مصر وسنغافورة

لأول مرة، شهادات معتمدة دوليا بين وزارة العمل ومعهد الساليزيان الإيطالي

ليفربول يبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي بثنائية في شباك إيفرتون

المستشار محمد الشناوي يشهد الاحتفال بيوم التميز بالنيابة العامة

مصر وسنغافورة تشددان على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتعادل مع بيرنلي 1/1 في الشوط الأول

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

من قصص القرآن الكريم، لماذا اضطهد فرعون بني إسرائيل؟

"مش قادرة أقعد وشايفاكم حواليا" رسالة موجعة لفتاة مطروح بعد فقدان أسرتها بالكامل (فيديو)

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على توتنهام 1/2 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، ولفرهامبتون يتأخر 3-1 أمام ليدز يونايتد في الشوط الأول

عاطل انتحل صفة طبيب بالتجمع: 8 سنوات بعالج الناس ومفيش مريض اشتكى مني

محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم 20 - 9 - 2025

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، لماذا اضطهد فرعون بني إسرائيل؟

تفسير حلم صلاة الظهر في المنام وعلاقته بتحقيق الراحة النفسية والاستقرار

ما أنواع النفاق وصفات المنافقين في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads