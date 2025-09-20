بحضور مفتي الجمهورية، جامعة الزقازيق تناقش ماجستير عن الأخوة الإنسانية (صور)

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق محافظة الشرقية، اليوم السبت الدكتور محمد محمود أحمد هاشم، أستاذ الحديث وعلومه وعضو مجمع البحوث الإسلامية وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشعب، والدكتور نظير محمد عياد، أستاذ العقيدة والفلسفة ومفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك للمشاركة في لجنة مناقشة رسالة ماجستير بكلية الدراسات الآسيوية العليا بعنوان: "وثيقة الأخوة الإنسانية والتعايش الاجتماعي: مصر والإمارات نموذجًا"، للباحثة مروة شديد إبراهيم أحمد.

قيادات جامعة الزقازيق ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على الكلية، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية.

لجنة المناقشة من أساتذة الجامعات

وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور حامد عبد الهادي، أستاذ علم الاجتماع المتفرغ بكلية الآداب جامعة الزقازيق، والدكتورة سمر إبراهيم عودة، أستاذ علم الاجتماع المساعد والقائم بأعمال رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب.

ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية والتعايش المجتمعي عبر البحوث العلمية الرصينة

وأعرب رئيس جامعة الزقازيق عن اعتزازه بمشاركة هذه الكوكبة من العلماء في مناقشة الرسالة، مؤكدًا حرص جامعة الزقازيق على ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية والتعايش المجتمعي عبر البحوث العلمية الرصينة.

الببلاوي: هذه الرسائل تعكس الدور الريادي للجامعة في دعم الحوار الفكري والثقافي بين الشعوب

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب الببلاوي أن مثل هذه الرسائل تعكس الدور الريادي للجامعة في دعم الحوار الفكري والثقافي بين الشعوب، لافتًا إلى أهمية الموضوع في إبراز التجربة المصرية والإماراتية كنموذج رائد للتسامح والتعايش.

