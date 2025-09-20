وزير الري الأسبق: ما يحدث في سد النهضة حاليا"مهزلة"(فيديو)

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق: إن ما يجري حاليًا في سد النهضة يمثل مهزلة حقيقية، نتيجة سوء إدارة وتشغيل السد من الجانب الإثيوبي.

تشغيل مفيض الطوارئ خطأ جسيم

وأوضح علام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أن السعة التخزينية للسد تنقسم إلى مخزون حي لتوليد الكهرباء، مخزون للطوارئ لمواجهة الفيضانات العالية، مخزون للمواد الرسوبية، لكنه أكد أن إثيوبيا قامت بملء السد بالكامل وتشغيل مفيض الطوارئ، وهو ما يُعد خطأ خطيرًا، إذ إن هذا المفيض لا يُستخدم إلا قبل وقوع الكوارث، أي في حال اقتراب السد من الانهيار.

مخاطر مباشرة على السودان

وشدد وزير الري الأسبق على أن هذا التصرف الإثيوبي يحمل مخاطر جسيمة على السودان، حيث إن أي فيضان عالٍ خلال الشهر المقبل قد يؤدي إلى غرق السودان.

التأثير على مصر يظهر في سنوات الجفاف

وأضاف أن مصر لن تتأثر بشكل مباشر في الوقت الحالي، لكن التأثير السلبي لسد النهضة سيظهر مع بدء سنوات الجفاف والفيضانات المنخفضة المتوقعة اعتبارًا من العام المقبل، حيث سيتقلص نصيب مصر من مياه النيل.

السد العالي يخفف المخاطر

وأشار إلى أنه في حال حدوث فيضان عالٍ، فإن المياه ستأخذ وقتًا في المرور عبر السودان قبل وصولها إلى مصر، ما يمنح مصر فرصة لاستيعابها عبر السد العالي، مؤكدًا أن الخطر الأكبر يقع على السودان مباشرة.

انتقاد التصرفات الأحادية لإثيوبيا

واختتم علام حديثه بوصف تصرفات إثيوبيا بأنها مخزية وغير مسؤولة، كونها تتم بشكل أحادي ودون تنسيق مع دولتي المصب، ما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

