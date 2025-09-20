الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتخطى تشيلسي بنتيجة 1/2 في مباراة البطاقات الحمراء

الدوري الإنجليزي، فاز مانشستر يونايتد على نظيره تشيلسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي مانشستر يونايتد الذين حاولوا استغلال عاملي الأرض والجمهور للتقدم، وكانت أولى محاولاتهم الهجومية في الدقيقة الثالثة بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها برايان مبومو برأسية تصدى لها روبرت سانشيز حارس تشيلسي وأبعد الخطورة عن مرماه.

وفي الدقيقة الرابعة، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه روبرت سانشيز حارس تشيلسي، بعد عرقلة متعمدة لبرايان مبومو لاعب مانشستر يونايتد المنفرد بالمرمى، ليضطر مدرب تشيلسي لإخراج استيفاو ويليان وإشراك الحارس البديل فيليب جورنسن.

وفي الدقيقة 14، أحرز برونو فيرنانديز هدف مانشستر يونايتد الأول، بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها باتريك دورجو برأسية هيأ الكرة لزميله برونو فيرنانديز الذي لم يتوانى في وضع الكرة داخل الشباك.

بعدها استمر الضغط الهجومي من لاعبي مانشستر يونايتد لتعزيز التقدم واستغلال النقص العددي لفريق تشيلسي، حتى نجح كاسيميرو في تسجيل الهدف الثاني لليونايتد في الدقيقة 36، بعد ركلة ركنية لمانشستر يونايتد، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها هاري ماجواير برأسية هيأت الكرة لزميله كاسيميرو الذي أسكن الكرة داخل الشباك برأسية متقنة.

وفي الوقت بدل الضائع، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية نتيجة عرقلة متعمدة للاعب تشيلسي، ليتساوى الفريقان مجددا بـ10 لاعبين لكل منهما، وينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة.

وفي الدقيقة 62، أحرز ويسلي فوفانا لاعب تشيلسي هدفا إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

بعدها تراجع لاعبو مانشستر يونايتد للحفاظ على النتيجة وغلق المساحات أمام لاعبي تشيلسي، قبل أن ينجح ترفوه تشالوباه مدافع تشيلسي في إحراز هدف فريقه الأول في الدقيقة 79 بعد ركلة ركنية نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها رييس جيمس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها تشالوباه برأسية متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى، لتشتعل المباراة.

وفي الدقيقة 84، أطلق برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد تصويبة خطيرة من على حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس ببراعة إلى ركلة ركنية، لينتهي اللقاء بفوز اليونايتد 2 / 1.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: بايندير

خط الدفاع: نصير مزراوي، دي ليخت، ماجواير، لوك شو

خط الوسط: برونو فرنانديز، دورجو، كاسيميرو

خط الهجوم: مبيومو، سيسكو، أماد ديالو



تشكيل تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

فيما جاء تشكيل تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جيمس، تشالوبه، فوفانا، كوكوريلا

خط الوسط: كايسيدو، إنزو فرنانديز، إيستيفاو

خط الهجوم: بالمر، نيتو، جواو بيدرو

ترتيب مانشستر يونايتد وتشيلسي فى الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 7 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة وخسارة مباراتين وسجل 6 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

بينما يحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما قبل خسارة مباراة اليوم وسجل 10 أهداف وتلقت شباكه 5.

