منال عوض: بدء تدريب 96 مرشحًا لشغل وظائف قيادية بالمحليات

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق برنامج تدريبي فني بمركز إعداد القادة لقيادات الإدارة المحلية الذين تم اختيارهم في مسابقة الوزارة بالإعلان رقم 2 لسنة 2024 والمرشحين لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية (سكرتير عام – سكرتير عام مساعد – رئيس مركز ومدينة وحي).

وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي السابع بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، غدًا الأحد والمقرر انعقاده خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر 2025، في إطار تنفيذ الخطة التدريبية 2025/2026 التي تستهدف الارتقاء بقدرات العاملين والقيادات المحلية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن التدريب وبناء القدرات يمثلان أحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الإداري وتطوير المحليات، مشيرة إلى حرص الوزارة على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح خطط التنمية وتحقيق رضا المواطن.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن برامج التدريب هذا الأسبوع تستهدف 120 متدربًا من مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن المركز ينفذ برنامجين تدريبيين نوعيين هما: التخطيط البرامجي في ضوء برامج التنمية المحلية المطورة، وبرنامج إعداد رئيس مركز ومدينة وحي.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج التدريبي سوف يستمر حوالي ٣ أسابيع علي أساليب العمل بالمحليات والملفات المختلفة بالإدارة المحلية لحوالي ٩٦ مرشحًا تمهيدًا لإصدار نتيجة المسابقة وتوزيع القيادات الجديدة على المحافظات واستكمال باقى الإجراءات القانونية الخاصة بالإعلان.

وشددت د.منال عوض على حرص وزارة التنمية المحلية خلال المسابقات التى تعلن عنها على اختيار أفضل العناصر للعمل بالإدارة المحلية من الكوادر المتقدمة للمسابقة والقادرة على العمل والعطاء وتطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في الاختيارات.

