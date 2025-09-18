الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه الفيوم توقع بروتوكولا مع 32 جمعية لتوصيل مياه الشرب بالمجان لغير القادرين

الجمعيات المشاركة،
الجمعيات المشاركة، فيتو

 أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنها وقعت بروتوكول تعاون مع 32 جمعية أهلية تحت مظلة مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة،  بهدف توصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا،  وفق معايير دقيقة تضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها، لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

 

أهمية تعاون القطاع الحكومي مع مؤسسات المجتمع المدني

يعكس البروتوكول أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني في دعم التنمية المستدامة، ويبرز حرص شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى على التعاون مع الجمعيات الأهلية لتوصيل خدمات المياه بشكل أسرع وأكثر فاعلية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ويخفف الأعباء عن الأسر الفقيرة.

 

مياه الفيوم تنظم حملة للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك

شركة مياه الفيوم تكرم 49 من أبناء العاملين المتفوقين دراسيا

يذكر أن لمياء نبيل مدير إدارة المشاركة المجتمعية، استعرضت بعد توقيع البروتوكول ما تم إنجازه في إطار بروتوكول العام الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم التضامن الاجتماع التنمية المستدام الجمعيات الأهلية الشرب والصرف الصحى المجتمع المدنى بروتوكول تعاون توصيل مياة الشرب بالمجان شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي

مواد متعلقة

وزير الخارجية يوقع عددا من البروتوكولات لصالح المصريين فى الخارج (صور)

800 عامل بشركة مياه الشرب بالفيوم يجتازون امتحانات الترقي لدرجات وظيفية أعلي

بسبب الصيانة، قطع المياه عن قرى مركزي الفيوم وإطسا

بروتوكول تعاون بين شمال سيناء والقاهرة لتكرير البترول لإنشاء محطة مياه

الفيوم تستعد لإنزال زريعة أسماك جديدة في مياه بحيرة قارون

وزير العمل يشهد بروتوكول تعاون مع مؤسسة متخصصة في تدريب وتشغيل "ذوي الهمم"

وزيرا الإسكان والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لتطبيق نظام التعليم الألماني

الإنتاج الحربى: نفذنا العديد من المشروعات القومية والتنموية خلال العام المالي الماضي

الأكثر قراءة

محمود محيي الدين يعلق على تصريحات رئيس الوزراء بشأن انتهاء برنامج صندوق النقد

شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، راشفورد يحرز هدف برشلونة الأول أمام نيوكاسل

بعد حفلات الرقص الخليعة، غرامة 60 ألف جنيه على مستأجري شاطئ النخيل

كهرباء الإسماعيلية يحقق أول فوز في تاريخه بالدوري الممتاز على حساب الاتحاد

أقوله يا إيمو مايردش أقوله يا زيزو مايردش، شاهد هتافات ساخرة من جماهير الزمالك لنجمي الأهلي

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز

موظفون فيدراليون يطالبون بمواجهة ترامب ويهددون بإغلاق الحكومة الأمريكية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس بالصاغة

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بخيانة من شخص مقرب

أمين الفتوى يوضح أدعية فك الكرب والهموم (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لقاء سيدنا موسى بـ"شعيب" وابنتيه ونجاته من القوم الظالمين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads