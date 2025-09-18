مياه الفيوم توقع بروتوكولا مع 32 جمعية لتوصيل مياه الشرب بالمجان لغير القادرين

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنها وقعت بروتوكول تعاون مع 32 جمعية أهلية تحت مظلة مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بهدف توصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا، وفق معايير دقيقة تضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها، لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

أهمية تعاون القطاع الحكومي مع مؤسسات المجتمع المدني

يعكس البروتوكول أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني في دعم التنمية المستدامة، ويبرز حرص شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى على التعاون مع الجمعيات الأهلية لتوصيل خدمات المياه بشكل أسرع وأكثر فاعلية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ويخفف الأعباء عن الأسر الفقيرة.

يذكر أن لمياء نبيل مدير إدارة المشاركة المجتمعية، استعرضت بعد توقيع البروتوكول ما تم إنجازه في إطار بروتوكول العام الماضي.

