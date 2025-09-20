السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأحد 21-9-2025

سواقي الهدير بالفيوم،
سواقي الهدير بالفيوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، حالة الطقس على محافظة الفيوم غدا، حيث يسود طقس  شديد الحرارة  نهارا، حار ليلا، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 33 درجة نهارا، 21 درجة ليلا. 

نصائح لحماية الاطفال في الطقس الحار 

يقدم أطباء الأطفال بعض النصائح التى يجب اتباعها مع الأطفال فى الطقس الحار حفاظا على صحتهم، منها:

1- عدم خروج الطفل من المنزل وقت الشمس القوية أى من 11 صباحا لـ 4 عصرا، حتى لا يتعرض لضربة شمس أو إجهاد حراري.

2-عدم الباس الطفل ملابس ثقيلة أو ألوان داكنة، حيث يجب أن يلبس ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون حتى لا تمتص الحرارة.

3-عدم ترك الطفل في السيارة حتى لو دقيقة، لأن حرارة السيارة المغلقة قد تصل إلى درجات خطيرة جدا يمكن أن تسبب اختناق أو إغماء.

4-عدم إهمال شرب الطفل للماء، حيث يجب تشجيعه على شرب الماء حتى لو لم يطلب وذلك لحماية جسمه من التعرض للجفاف.

-عدم تقديم طعام ثقيل وساخن للطفل فى الحر، ويجب الاكتفاء بأكلات خفيفة وسهلة الهضم، مثل الزبادي، الفاكهة، والخضار.

6-عدم ترك الطفل يلعب لوقت كبير فى الطقس الحار بدون راحة، فاللعب الكثير مع الحر يمكن أن يسبب دوخة أو هبوط، لذا يجب الراحة وشرب مياة باستمرار.

7-عدم إهمال علامات التعب التي يمكن أن تظهر على الطفل مثل العرق الشديد، الخمول، أو الإحمرار، لأن هذه العلامات تعنى أن جسمه غير قادر على تحمل الحرارة وهنا يجب جلوس الطفل فى مكان جيد التهوية مع تقديم الماء والسوائل الباردة له والراحة التامة لحين يهدأ 

 نصائح لحماية الاطفال من الأمراض المعدية في المدارس

لحماية الأطفال من العدوي في المدارس يجب  اتباع الآتي:

1-التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

2-غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد،  من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

3-تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

4-تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

5-تعليم الطفل  أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، ما يحميه من الإصابة.

درجات الحرارة تتهاوى، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت

 ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة غدا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، 32 درجة مئوية

والسواحل الشمالية  28 درجة مئوية

شمال الصعيد 34 درجة مئوية

جنوب الصعيد 37 درجة مئوي

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطقس الارصاد الجوية المصرية الطقس غدا الاحد حالة الطقس غدا الأحد حالة الطقس ودرجات الحرارة درجات الحرارة غدا محافظة الفيوم

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

«فيتو» تقدم نماذج من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. مبادرة نطرحها بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتكرار

أخبار مصر اليوم، 10 تكليفات من السيسي للحكومة للحفاظ على صحة المصريين، 9 ضوابط لاستخدام ماكينات الصرف التمويني، الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى، درجات الحرارة المتوقعة غدا

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب.. المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2%.. ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 4.7% خلال يونيو الماضي.. موعد إجازة البنوك بمناسبة المولد النبوي 2025

أخبار مصر اليوم، الحكومة: خفض الأسعار مستمر ولن يحدث نقص مفاجئ في السلع، موعد الإعلان عن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، "الوطنية للانتخابات" تحدد قواعد الانضباط داخل لجان "الشيوخ"

قنبلة إيلون ماسك!.. الملياردير الأمريكى يعتزم تأسيس حزب ثالث..وترامب: “شيء سخيف”!!.. الجمهوريون يخشون من تمزيق  قاعدة الأصوات المحافظة وضرب فرصهم فى انتخابات 2026

د. محمد عثمان الخشت: موسوعة الأديان العالمية ليست صراعًا ضد التراث.. تحسين النسل الجيني تلاعب بخلق الله.. والفروق بين الرجل والمرأة في التشريع الإسلامي ليست كلها ظلمًا أو تمييزًا ( حوار )

البرنامج الكامل لاحتفالات قطاعات وزارة الثقافة بثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتعادل مع بيرنلي 1/1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، ولفرهامبتون يتأخر 3-1 أمام ليدز يونايتد في الشوط الأول

الدوري الفرنسي، نانت يتأخر أمام رين 0/2 في الشوط الأول

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

وست هام يسقط بثنائية أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أسباب توقف المفاوضات مجددا بين الأهلي وأورس فيشر السويسري

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على توتنهام 1/2 في الشوط الأول

هل يلحق إمام عاشور بمباراة القمة؟ أستاذ أمراض الكبد يوضح

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم 20 - 9 - 2025

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح أوقات استجابة الدعاء

هل ورد دعاء بدء المذاكرة في السنة النبوية؟ تعرف على رأي علماء الحديث

من قصص القرآن الكريم، لماذا اضطهد فرعون بني إسرائيل؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads