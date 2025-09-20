السبت 20 سبتمبر 2025
محافظات

إزالة 51 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

ازالة حالات تعدي
ازالة حالات تعدي على الأراضي بالبحيرة، فيتو

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة حملات إزالة موسعة شملت إزالة ٤٤ حالة تعد بإجمالي مساحة ٩٦٣٠ متر مربع (أملاك دولة) و٧ حالات تعد على مساحة ٧٥٠ مترا مربعا (متغيرات مكانية).

 

 محافظ البحيرة تؤكد على استمرار المتابعة الميدانية لإزالة  التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 

 

وشددت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لإزالة كافة أشكال التعدي في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٧، مؤكدةً على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية، لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على هيبة الدولة وحماية حقوق الأجيال القادمة.


 وتواصل محافظة البحيرة تنفيذ خطة متكاملة لإزالة التعديات والتصدي الحازم لأي مخالفات، دعمًا لجهود التنمية المستدامة وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

