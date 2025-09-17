محافظ البحيرة: رفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء وإزالة التعديات الزراعية

عقدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم الديب – نائب المحافظ، واللواء حسن موافي – السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات والإدارات المعنية.

محافظ البحيرة توجه بضرورة استعداد المحافظة لموسم الشتاء

وجهت محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة المخاطر المحتملة خلال موسم الشتاء، مع مراجعة جاهزية محطات الصرف الصحي ومعدات النظافة والإغاثة والمطابق، والتأكد من كفاءة المعدات وأطقم العمل، واستعراض سيناريوهات للتعامل مع المناطق الساخنة والمواقع ذات الخطورة المحتملة، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

كما أكدت ضرورة تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية والإنارة العامة، مع التوسع في استخدام لمبات "الليد" الموفرة، ومتابعة التزام المنشآت التجارية بمواعيد الغلق وتقليل الاستهلاك ونشر ثقافة الترشيد بين المواطنين والطلاب.

وشددت المحافظ على رصد وإزالة أي تعديات أو مخالفات في مهدها، وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية، وإحالة المخالفين للجهات القضائية المختصة، مع تكثيف الحملات التوعوية للحفاظ على الرقعة الزراعية.





محتفظ البحيرة تعتمد 10 مخططات تفصيلية للتوسعات العمرانية

وقد وافق المجلس خلال الاجتماع على عدد من الموضوعات الهامة، أبرزها تخصيص أراض لإقامة وحدات مرورية وخدمية جديدة بعدد من المراكز واعتماد ١٠ مخططات تفصيلية للتوسعات العمرانية بعدد من قرى المحافظة واستعرض المجلس أيضًا تقارير نسب إنجاز الإدارات المختلفة بديوان عام المحافظة، والخاصة بمنظومة التصالح والتقنين.

وخلال الاجتماع أكدت محافظ البحيرة أن المحافظة نجحت في إدارة إنتخابات مجلس الشيوخ بمستوى متميز، وتسعى لتنظيم إنتخابات النواب بنفس الكفاءة والجاهزية مشددة على تجهيز المقار الانتخابية، وتشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية تعمل على مدار الساعة، مع ضمان الحياد التام للأجهزة التنفيذية، بما يعكس الوجه الحضاري لمحافظة البحيرة.

محافظة البحيرة تحقق نسبة 97,6% استجابة لشكاوى المواطنين

كما حققت منظومة الشكاوى الحكومية نسبة إنجاز بلغت ٩٧.٦٪، إلى جانب جهود مبادرة "صوتك مسموع" والصفحة الرسمية للمحافظة في تلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن جميع هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على خدمة المواطن البحراوي، مشددةً على أن التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية هو الضمان لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تليق بتاريخ البحيرة العريق وطموحات أبنائها في ظل الجمهورية الجديدة.

وفي ختام إجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة، قامت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتكريم قيادات المحافظة وعدد من العاملين المتميزين تقديرًا لجهودهم المبذولة وإسهاماتهم الفاعلة في الارتقاء بمنظومة العمل التنفيذي داخل المحافظة، مؤكدةً أن هذا التكريم يأتي تجسيدًا لسياسة التحفيز والتقدير التي تنتهجها المحافظة لدعم الكفاءات وتشجيع روح الإبداع والتميز بين جميع العاملين.

