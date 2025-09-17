سكرتير عام الدقهلية يتابع جهود تنفيذ الموجة 27 لإزالة التعديات

تابع اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، معدلات تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة التعديات ويتفقد المركز التكنولوجي بمركز المنصورة، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع طلباتهم وشكواهم، وإنجاز ملفات التصالح وتقنين أوضاع أملاك الدولة، وذلك بحضور المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس المركز والمدينة.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة لأعمال الموجة 27 لإزالة التعديات ومتابعة ملفات التصالح، والتأكيد على توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات بمراكز ومدن وقرى المحافظة، والتأكد من تحقيق مصالح المواطنين.

وأكد السكرتير العام للمحافظة، أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن المتابعة الميدانية للخدمات تأتي في إطار الحرص على تحسين جودة الأداء وضمان كفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أهمية استمرار العمل الجاد.



