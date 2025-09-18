السيوي بـ 55 جنيها والبلدي 65، أنواع وأسعار الزيتون الأخضر بأسواق البحيرة (فيديو)

يقبل العديد من مواطني محافظة البحيرة على شراء الزيتون الأخضر بأنواعه المختلفة لتخليله أو تخزينه نظرًا لأسعاره المناسبة، وبدأ ينتشر في الأسواق خلال الأسابيع القليلة الماضية وتحديدًا من منتصف أغسطس الماضي وسينتهى موسمه خلال شهر أكتوبر.





أنواع وأسعار الزيتون الأخضر بمحافظة البحيرة، فيتو

يوجد العديد من أنواع الزيتون الأخضر مثل النوع البلدي عزيزي والتفاحي الأخضر والرمادي والدولسي الأخضر والرمادي والكلاماتا وعين الكتكوت والسيوي والعجيزي، بالإضافة إلى أنواع كثيرة وهذه أشهر الأنواع والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين وخاصة الزيتون من النوع البلدي والتفاحي.



وقال البائعون إن إقبال المواطنين على الزيتون بمحافظة البحيرة هذه الأيام يرجع لأسعاره المناسبة بالإضافة إلى تخليله أو تجهيزه لشهر رمضان المقبل واختلاف أنواع الزيتون يرجع إلى عملية ومدة استواء حباته حيث يعد الزيتون من النوع الأخضر هو الأقل استواءً ويأخذ من 3 إلى 4 شهور في عملية التخليل بينما النوع الرمادي أو المستوي بشكل كامل يأخذ في حدود شهر واحد فقط حتى يستوي ويصبح جاهزًا للتناول.

وأشاروا إلى أن جميع الأنواع لديها إقبال كبير ويرجع ذلك حسب اختيار الزبون.

أنواع وأسعار الزيتون الأخضر بمحافظة البحيرة، فيتو

أسعار الزيتون بالسوق محافظة البحيرة

الزيتون عجيزي: يسجل 65 جنيهًا

الزيتون بلدي: يسجل 65 جنيهًا

الزيتون سيوي: يسجل 55 جنيهًا

الزيتون عين الكتكوت: يسجل 55 جنيهًا

الزيتون دولسي: يسجل 50 جنيهًا

الزيتون التفاحي: يسجل 70 جنيهًا

الزيتون تفاحي مشكلط : يسجل 50 جنيهًا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.