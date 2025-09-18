الخميس 18 سبتمبر 2025
محافظات

السيوي بـ 55 جنيها والبلدي 65، أنواع وأسعار الزيتون الأخضر بأسواق البحيرة (فيديو)

يقبل العديد من مواطني محافظة البحيرة على شراء الزيتون الأخضر بأنواعه المختلفة لتخليله أو تخزينه نظرًا لأسعاره المناسبة، وبدأ ينتشر في الأسواق خلال الأسابيع القليلة الماضية وتحديدًا من منتصف أغسطس الماضي وسينتهى موسمه خلال شهر أكتوبر.


 

يوجد العديد من أنواع الزيتون الأخضر مثل النوع البلدي عزيزي والتفاحي الأخضر والرمادي والدولسي الأخضر والرمادي  والكلاماتا وعين الكتكوت والسيوي والعجيزي، بالإضافة إلى أنواع كثيرة وهذه أشهر الأنواع والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين وخاصة الزيتون من النوع البلدي والتفاحي.
 

وقال البائعون إن إقبال المواطنين على الزيتون بمحافظة البحيرة هذه الأيام يرجع لأسعاره المناسبة بالإضافة إلى تخليله أو تجهيزه لشهر رمضان المقبل واختلاف أنواع الزيتون يرجع إلى عملية ومدة استواء حباته حيث يعد الزيتون من النوع الأخضر هو الأقل استواءً ويأخذ من 3 إلى 4 شهور في عملية التخليل بينما النوع الرمادي أو المستوي بشكل كامل يأخذ في حدود شهر واحد فقط حتى يستوي ويصبح جاهزًا للتناول.

وأشاروا إلى أن جميع الأنواع لديها إقبال كبير ويرجع ذلك حسب اختيار الزبون.

أسعار الزيتون بالسوق محافظة البحيرة

الزيتون عجيزي: يسجل 65 جنيهًا

الزيتون بلدي:  يسجل 65 جنيهًا

الزيتون سيوي: يسجل 55 جنيهًا

الزيتون عين الكتكوت: يسجل 55 جنيهًا

الزيتون دولسي: يسجل 50 جنيهًا

الزيتون التفاحي:  يسجل 70 جنيهًا

الزيتون تفاحي مشكلط : يسجل 50 جنيهًا

الجريدة الرسمية
