أوقاف البحيرة تطلق مبادرة "صحح مفاهيمك" لنشر الوعي الديني

مبادرة صحح مفاهيمك
مبادرة صحح مفاهيمك بالبحيرة، فيتو

أشادت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بجهود الدولة في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة الفكر المتطرف، مؤكدةً دعم المحافظة الكامل لمبادرة "صحح مفاهيمك" التي ستطلقها وزارة الاوقاف، يوم الأحد القادم الموافق ٢١ سبتمبر بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتزامن مع إطلاقها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

محافظ البحيرة تؤكد على ضرورة نشر مثل تلك المبادرات لتعزيز الفهم الصحيح للدين 
 

وأكدت المحافظ أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الفهم الصحيح للدين وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، من خلال المحاضرات والندوات والدروس والخطب وغيرها من أدوات التوعية المجتمعية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلم الإجتماعي.


أهداف مبادرة صحح مفاهيمك 

حيث تستهدف مبادة صحح مفاهيمك مواجهة كافة أشكال التطرف سواء الديني أو اللاديني (الإلحاد)، والتصدي للسلوكيات السلبية التي تهدد تماسك المجتمع، مع التركيز على بناء الإنسان والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة.


وزارة الأوقاف تعمل على نشر ثقافة الإعتدال ودعم الأمن الفكري 

كما أن إطلاق المبادرة يأتي في إطار عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وحرص وزارة الأوقاف على تعزيز التعاون مع مختلف المحافظات ومؤسسات الدولة لنشر ثقافة الإعتدال ودعم الأمن الفكري، بما يحقق تنمية الوعي الديني المستنير المتوافق مع مقاصد الشريعة ومصالح الوطن.


 

