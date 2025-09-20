وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدرسة النصر الابتدائية رقم 3 بالقنايات

واصل محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، جولاته الميدانية لمتابعة جاهزية المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تفقد اليوم مدرسة النصر الابتدائية رقم 3 التابعة لإدارة القنايات التعليمية، وذلك بحضور نجلاء الفحام، مدير عام الإدارة.

وخلال الزيارة، تابع وكيل الوزارة انتظام الدراسة، واستعرض مستوى النظافة والانضباط داخل المدرسة، مؤكدًا على ضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب منذ اليوم الأول.

إعداد قوائم الفصول والجداول الدراسية

واطمأن وكيل الوزارة على جاهزية المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومتابعة أعمال تطهير وتعقيم الفصول الدراسية، مشيدًا بمستوى الاستعداد والتنظيم داخل المدرسة.

كما تفقد قوائم الفصول الدراسية، وتأكد من تسجيلها إلكترونيًا، ومتابعة جهود الإدارة في فك الكثافات الطلابية لضمان بيئة تعليمية مناسبة.

ووجّه وكيل الوزارة بسرعة إعداد الجدول المدرسي واعتماده، مع التأكيد على الالتزام بـ الزي المدرسي وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة.

موعد مناسب لاستقبال أولياء الأمور

كما وجّه وكيل أول الوزارة بضرورة تحديد موعد مناسب لاستقبال أولياء الأمور داخل المدرسة، والإعلان عنه بشكل واضح خلال طابور الصباح، وعلى لوحة الإعلانات، لضمان إبلاغ الطلاب لأسرهم، وتسهيل التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور.

وشدّد "رمضان" على أهمية الالتزام بـ تحية العلم أثناء طابور الصباح، وتفعيل حصص الأنشطة التربوية، مع تخصيص فقرة ثابتة ضمن الإذاعة المدرسية لتوعية الطلاب بأهمية المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، إلى جانب إبراز دور وتضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة في حفظ أمن الوطن واستقراره، بما يسهم في غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء لدى النشء، من خلال تقديم فقرات إذاعية متنوعة وهادفة.

الانتهاء من استكمال الدهانات وتجميل الفصول

وأوضح محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن جميع المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة رفعت حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال دهان وتجميل الفصول الدراسية، إلى جانب إجراء أعمال الصيانة البسيطة، وتقليم الأشجار داخل ساحات المدارس، بالإضافة إلى إصلاح الأثاث المدرسي الذي كان بحاجة إلى صيانة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب مع انطلاق الدراسة.

تعقيم الفصول الدراسية

ووجّه محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، تعليمات مشددة إلى مديري الإدارات التعليمية بضرورة متابعة أعمال تطهير وتعقيم الفصول الدراسية والمنشآت التعليمية بشكل يومي، حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين وجميع العاملين بالمدارس، مؤكدًا أن الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة يأتي على رأس أولويات العمل خلال العام الدراسي الجديد.

