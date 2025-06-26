تعليم الشرقية: تسليم أوراق أسئلة الفيزياء والتاريخ دون تأخير في لجان الثانوية العامة

أكدت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عدم تلقيها أي شكاوى بشأن موعد وصول أوراق أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ إلى لجان الثانوية العامة، سواء بالنظام القديم أو الجديد.

وأوضحت المديرية أن عملية توزيع أوراق الأسئلة تمت بسلاسة وفي التوقيتات المحددة، وسط تأمين مشدد من قبل الأجهزة الأمنية، لضمان انتظام سير الامتحانات في كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة.

الفيزياء والحر يلهبان أجواء الثانوية العامة بالشرقية..قلق يسبق دخول اللجان

سادت أجواء من التوتر والقلق صباح اليوم الخميس أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، قبيل انطلاق امتحان مادة الفيزياء لطلاب شعبتي العلوم والرياضيات، المعروفة بصعوبتها واحتياجها لتركيز ذهني عالٍ.

وتزايدت مخاوف الطلاب وأولياء الأمور بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ما أثار قلقًا من تأثير الطقس الحار على تركيز الطلاب داخل اللجان. وحرصًا على التخفيف من حدة الأجواء قامت بعض الإدارات المدرسية بتوزيع زجاجات مياه على الطلاب قبل دخولهم اللجان في محاولة لدعمهم نفسيا ومساعدتهم على مواجهة الحرارة والضغوط الامتحانية.

تشديدات أمنية أمام لجان الثانوية العامة: تفتيش دقيق للطلاب قبل دخول الامتحانات

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة صباح اليوم إجراءات أمنية مشددة، حيث خضع الطلاب لتفتيش دقيق قبل السماح لهم بدخول اللجان، في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لمنع محاولات الغش وضمان سير الامتحانات في بيئة آمنة ومنضبطة.

وتضمنت الإجراءات التأكد من الهوية، ومنع دخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية غير مصرح بها، وسط تواجد أمني مكثف وتعاون من أولياء الأمور في محيط المدارس.

وأكد مسؤولون بالوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لضبط العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

توافد طلاب الثانوية العامة بالشرقية على لجان الامتحانات وسط ترقب لاختبار الفيزياء والتاريخ

شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة الشرقية صباح اليوم توافدًا مبكرًا من الطلاب، استعدادًا لأداء امتحان مادتي الفيزياء لطلاب الشعبتين العلمية (علوم ورياضيات)، والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، وذلك بنظامي الثانوية العامة القديم والجديد.

وجاء توافد الطلاب إلى اللجان باستخدام وسائل نقل متنوعة، أبرزها "التوكتوك" والسيارات الكبوت، في مشهد يعكس حالة الاستنفار والقلق التي تسبق دخولهم إلى لجان الامتحان.

62 ألف طالب بالشرقية يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ وسط تأمين مشدد وتنظيم دقيق

يؤدي اليوم الخميس نحو 62 ألفًا و207 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية امتحانات مادتي الفيزياء لطلاب شعبتي العلوم والرياضيات، ومادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، وذلك ضمن امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2025، بنظامي الثانوية العامة القديم والجديد.

وتجري الامتحانات وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، وضعتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان انتظام سير العملية الامتحانية داخل اللجان، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للطلاب.

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي نحو 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفًا و353 طالبًا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).

واستكمالًا للخدمات التي تحرص بوابة فيتو على تقديمها لطلاب الثانوية العامة 2025، ننشر عددًا من أسئلة مادة الفيزياء والتاريخ وتوزيع الدرجات لطلاب (النظام الجديد/ القديم).

مواصفات امتحان مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2025

وبالنسبة لمادة التاريخ، يشمل الامتحان 46 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

مواصفات امتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2025

وفيما يخص امتحان مادة الفيزياء، فيضم الامتحان 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

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