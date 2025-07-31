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محافظات

تعليم الشرقية توفر 967 وظيفة بالإدارات

وظائف بالإدارات التعليمية،
وظائف بالإدارات التعليمية، فيتو 

أكد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية تحتاج  لشغل 976 وظيفة متنوعة  من وظائف  مديري الإدارات التعليمية مستوي ثان ووكلاء الإدارات التعليمية، وذلك بالاضافة الى الإدارات المدرسية والتوجيهات الفنية من أعضاء هيئات التعليم العام والفني  بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالشرقية والإدارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحل التعليمية (تعليم عام وتعليم فني) التابعة للمديرية منهم  793 وظيفة بالتعليم العام و183 وظيفة بالتعليم الفني.

تم النشر على بوابة المحافظة اليوم 

وأشار محمد رمضان وكيل أول الوزارة إلى أن الإعلان تم نشره اليوم الخميس الموافق 31/ 7/ 2025 على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد موافقة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وأن التقديم لهذه الوظائف ابتداء من 31 / 7 / 2025 وينتهي يوم 31/ 8 / 2025.

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الجهات  التى يتم التقدم إليها 

 وقال وكيل أول تعليم الشرقية إن جهات التقديم هي بأقسام التنسيق المختصة بالإدارات التعليمية، وتنسيق التعليم الفني بالمديرية موضحا أنه يمكن الاطلاع علي قواعد وشروط  الإعلان  من خلال رابط بوابة الوظائف الحكومية

بالإضافة إلى صفحة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالشرقية  ولوحات الإعلانات بالإدارات التعليمية.

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