عقب رد تعليم الشرقية.. قانوني يشرح مصير سيدة ادعت وجود زواج عرفي بين طلاب الإعدادية

شرح الخبير القانوني إسماعيل بركة المحامي مصير السيدة التي نشرت فيديو تدعي وجود زواج عرفي بين طلبة في مدرسة إعدادي بالشرقية بعد رد التعليم عليها ونفيه الواقعة

وقال المستشار إسماعيل بركة: إن هذا الكلام المتداول بلسان السيدة في حال عدم وجود دليل معتبر قانوني لديها يضعها تحت المسئوليه الجنائيه في عده صور نذكر منها التعدي على ثوابت المجتمع المصري وعاداته وتقاليد وإحداث بلبلة فكريه عند أفراده وإثارة الشك في الأبناء بطريقه خاطئة.



وأشار بركة أن كل هذه الأمور وإن كانت في الأصل هي جرائم أخلاقية إلا أن القانون قد وضع لها عقوبات أيضا قد تصل فيها العقوبة إلى الحبس لمدة 3 سنوات فضلا عن الغرامة لما فيه من جرائم قذف وسب علني ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت من أخبار كاذبة تسيء للأسر المصرية.



زواج عرفي بين طلاب الشرقية، كان قد أثار مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك الساعات الماضية عن انتشار الزواج العرفي بين طلاب المرحلة الإعدادية بمحافظة الشرقية بهدف إقامة علاقة جنسية بينهم حالة من الجدل بين النشطاء

أول تعليق من وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية بشأن الواقعة

بدورها تواصلت "فيتو"مع محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية للتعليق على مقطع الفيديو المتداول والذى اكد لنا، ان المديرية لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى من أولياء الأمور أو من الإدارات التعليمية بشأن حدوث زواج عرفي بين طلاب المرحلة الإعدادية وأن ما ذكرته السيدة عبر مقطع الفيديو المتداول هدفه إثارة البلبلة والفزع في المجتمع وتكدير السلم العام وإظهار المجتمع بشكل سيئ قائلا: "ليست معلمة ولا نعلم عنها شيئا.. وعلي الجهات المعنية ضرورة التدخل ومحاسبتها بالقانون

وكانت سيدة تدعى "داليا عطية" مقيمة مدينة الزقازيق قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مقطع فيديو تزعم فيه عن انتشار الزواج العرفي بين طلاب الإعدادية بالمحافظة لافتة إلى أن الوقائع قد حدثت بالفعل في إحدى المدارس المشتركة حيث قام طالب وطالبة بكتابة قسيمة زواج على ورقة من كشكول بحسب- قولها.

وأضافت"عطية": إن الواقعة تعكس تجاوزات كثيرة تحدث بين الأطفال في المدارس وهي تجاوزات خطيرة لابد من أن تنتبه لها الأسر.

ناشرة الفيديو..لم أهدف إلى الشهرة أو الريتش بل أحذر من التأثيرات السلبية لهذه الأفعال



وأوضحت، أنها لم تهدف من نشر مقطع الفيديو إلى الشهرة أو الريتش بل إنها تسعى لتحفيز أولياء الأمورعلى متابعة أبنائهم في هذا العمر الحساس محذرة من التأثيرات السلبية لهذه الأفعال إذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب.

واستطردت، هذه الوقائع ليست مقتصرة على مدرسة واحدة بل هي ظاهرة يمكن ملاحظتها في العديد من المدارس والسناتر الخاصة، حيث يقوم بعض الطلاب في هذه المرحلة العمرية بتبادل أوراق الزواج العرفي بحد قولها.



داليا عطية: تعرضت لتهديدات لحذف الفيديو ولكنى مستعدة لتحمل أي عواقب قانونية

وخلال مقطع فيديو آخر نشره عبر صفحتها أكدت المذكورة أنها تعرضت لبعض التهديدات التي تلقتها من بعض الأشخاص الذين طالبوها بحذف الفيديو خوفًا من تعرضها للمسائلة القانونية، لكنها أكدت أنها مستعدة لتحمل أي عواقب قانونية في سبيل توعية أولياء الأمور بما يحدث في المدارس.

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