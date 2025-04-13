وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدرسة السلام الإعدادية لمتابعة انتظام العملية التعليمية

قام محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الشرقية، باستكمال جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة للوقوف على انتظام سير العملية التعليمية، وذلك بمتابعة مدرسة السلام الإعدادية بنات بإدارة العاشر التعليمية للوقوف على انتظام سير العملية التعليمية ومتابعة التقيمات الأسبوعية وكراسة الحصة، وذلك بحضور حمدي سلامة مدير عام إدارة العاشر من رمضان.

وتفقد رمضان فصول المدرسة لمتابعة سير العمل وانتظام الدراسة للوقوف على مدى التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة موقف فك كثافات الطالبات ومتابعة العجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس وتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة.

ووجه وكيل أول الوزارة تعليمات بضرورة أن تكون التقييمات جزء ثابت من الحصة الأولي والحصة الأخيرة علي مدار الأسبوع مع متابعة نسب حضور الطالبات.

وحرص وكيل اول الوزارة علي اختبار ومناقشة الطالبات فيما تم دراسته من المناهج الدراسية وحثهن علي الحضور للمدرسة وعدم الغياب حرصا علي مستقبلهن الدراسي وذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

رمضان وجه تعليمات بتدريب طالبات الشهادة الإعدادية علي اسئلة الامتحانات بنظام البوكليت وعمل اختبارات تجريبية الطالبات وشدد على ضرورة تنفيذ تعليمات الوزارة بالاهتمام بممارسة الأنشطة التربوية الرياضية والثقافية والفنية

وشدد على اهمية رعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية ومواصلة متابعة التقييمات وتفعيل مبادرة ساعة خير واستكمال تشجير المدرسة باماكن لا تعوق ممارسة الانشطة التربوية

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