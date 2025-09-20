مصر للطيران تؤكد انتظام رحلاتها رغم تعرض المطارات الأوروبية لهجوم سيبراني

أعلنت شركة مصر للطيران أن جميع رحلاتها تسير بانتظام حتى الآن، ولم يتم إلغاء أى رحلة لها، كما تؤكد حرصها الكامل على استمرار انسيابية حركة التشغيل، لتفادي أي تأثيرات قد تنتج عن مثل هذه الحالات الطارئة.

وذلك فى ضوء تعرض عدد من المطارات الأوروبية لهجوم سيبراني أثر على أنظمة تكنولوجيا المعلومات داخل تلك المطارات.

وأكدت مصر للطيران أن سلامة المسافرين وأمانهم فى مقدمة أولوياتها، هذا وتتابع مصر للطيران الموقف أولا بأول للوقوف على أخر المستجدات.

