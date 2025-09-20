السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصر للطيران تؤكد انتظام رحلاتها رغم تعرض المطارات الأوروبية لهجوم سيبراني

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

أعلنت  شركة مصر للطيران أن جميع رحلاتها تسير بانتظام حتى الآن، ولم يتم إلغاء أى  رحلة لها، كما تؤكد حرصها الكامل على استمرار انسيابية حركة التشغيل، لتفادي أي تأثيرات قد تنتج عن مثل هذه الحالات الطارئة.

وذلك فى ضوء تعرض عدد من المطارات الأوروبية لهجوم سيبراني أثر على أنظمة تكنولوجيا المعلومات داخل تلك المطارات.

وأكدت مصر للطيران أن سلامة المسافرين وأمانهم فى مقدمة أولوياتها، هذا وتتابع مصر للطيران الموقف أولا بأول للوقوف على أخر المستجدات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة مصر للطيران المطارات الأوروبية مصر للطيران سلامة المسافرين تكنولوجيا المعلومات

مواد متعلقة

جامعة عين شمس تنظم مهرجانًا لاستقبال العام الجامعي 2025–2026

وزير التعليم العالي يبدأ العام الجامعي بتفقد جامعة القاهرة الأهلية ويطمئن على انتظام الدراسة بها

عاشور: إعداد قيادات بحثية قادرة على تحمل المسئولية ركيزة أساسية لدعم منظومة التعليم العالي

ندب حسين عيسى مستشارًا لوزير التعليم العالي للسياسات المالية والاقتصادية

آخر موعد للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بالجامعات

جامعات القاهرة الكبرى جاهزة لاستقبال الطلاب بالعام الجديد.. قاعات دراسية ومعامل بأحدث التقنيات التعليمية.. تطوير المناهج الدراسية.. تعزيز البنية الرقمية لتسهيل الوصول إلى المحتوى العلمي

المطارات المصرية تستحوذ على النصيب الأكبر من جوائز البيئة والاستدامة

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتعادل مع بيرنلي 1/1 في الشوط الأول

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

الدوري الإنجليزي، ولفرهامبتون يتأخر 3-1 أمام ليدز يونايتد في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على توتنهام 1/2 في الشوط الأول

من قصص القرآن الكريم، لماذا اضطهد فرعون بني إسرائيل؟

"مش قادرة أقعد وشايفاكم حواليا" رسالة موجعة لفتاة مطروح بعد فقدان أسرتها بالكامل (فيديو)

عاطل انتحل صفة طبيب بالتجمع: 8 سنوات بعالج الناس ومفيش مريض اشتكى مني

محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم 20 - 9 - 2025

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، لماذا اضطهد فرعون بني إسرائيل؟

تفسير حلم صلاة الظهر في المنام وعلاقته بتحقيق الراحة النفسية والاستقرار

ما أنواع النفاق وصفات المنافقين في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads