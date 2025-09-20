ندب حسين عيسى مستشارًا لوزير التعليم العالي للسياسات المالية والاقتصادية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بندب الدكتور حسين عيسى أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس مستشارًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات المالية والاقتصادية.

جدير بالذكر أن الدكتور حسين عيسى شغل العديد من المناصب القيادية المهمة أبرزها رئيس جامعة عين شمس الأسبق، ومنسق المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق.

كما شغل منصب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب الأسبق، وعميد كلية التجارة الأسبق بجامعة عين شمس، وعضو مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري، وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، ومستشار اتحاد الصناعات المصرية للشئون المالية والاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة المالية المصرية للصكوك السيادية، وعضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، ورئيس الأمانة الفنية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

وأسهم أكاديميًا في تأليف عشرات الكتب والبحوث العلمية والإشراف على عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه، وشارك في العديد من المؤتمرات والمنتديات العلمية والاقتصادية.

