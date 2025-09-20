جامعة عين شمس تنظم مهرجانًا لاستقبال العام الجامعي 2025–2026



شهد اليوم محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس مراسم رفع وتحية العلم إيذانًا بانطلاق العام الجامعي الجديد 2025-2026، وذلك بحضور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات.

وهذا تقليد سنوي من تنظيم قطاع التعليم والطلاب والذي اتخذ هذا العام الطابع الفرعوني تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الماسي لجامعة عين شمس وذلك تحت إشراف ابراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع محمد الجمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة ومن تنفيذ اسره طلاب من اجل مصر واتحاد طلاب جامعه عين شمس.

وأكد رئيس الجامعة في كلمته على التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والأنشطة الطلابية كما هنأ سيادته الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى بشكل دائم لتطوير برامجها التعليمية لتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة.

وأوضح الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن الأنشطة الطلابية تمثل جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، حيث تساهم في بناء الشخصية وصقل المهارات القيادية لدى الطلاب وتنمية شخصياتهم وأكد على أن الجامعة تدعم بشكل كامل الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مبادرات وبرامج متخصصة لدمجهم وتسهيل مسيرتهم الأكاديمية واختتم سيادته كلمته متمنيا للجميع عاما دراسيا مليئ بالإنجازات والنجاحات والتفوق.

جاء مهرجان استقبال العام الجامعي من تنظيم وتنسيق قطاع التعليم والطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة بجميع لجانه اجتماعي - ثقافي - فنى - جوالة - أسر - علمي - رياضي - صندوق التكافل الاجتماعي المركزي وقدمت إدارة الاسر والاتحادات الطلابية تعريف للطلاب بالانشطة الطلابية التي يقوم بها اتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر وكيفية الاشتراك بها .

كما شهد رئيس الجامعة حفل كورال اون والذي اقيم ضمن فاعليــات مهــرجان الاستقبال كما اجرى سيادته جوله في معرض الفنون التشكيلية والذي تضمن اقامة ورشة لتعليم الرسم وفن النحت للطلاب إلى جانب مجموعة من الفقرات الاستعراضية لمنتخب الجامعة للفنون الشعبية والاستع٠راضية

كما قامت ادارة النشاط العلمي والتكنولوجي بتنظيم عدة ورش منها ورشة صناعات صغيرة منتجه وصناعات كيماوية بالاضافة الى ورشة إلكترونية لتصميم لوحة تعمل بالطاقة الشمسية النظيفه لشحن الموبايلات وورشة اصنع بنفسك صناعه العطور وبرفانات وورشة تشريح وتحنيط لبعض الحشرات الى جانب عرض نماذج لاختراعات وابتكارات بعض الاجهزه العلمية لبعض طلاب الجامعه من مختلف الكليات وعرض نظارات الواقع الافتراضي من صنع طلاب الجامعة.

بالاضافة الى تتظيم مسابقات في الحرم الرئيسي في الالعاب الرياضية والالكترونية والترفيهية طوال فترة الاستقبال من تنسيق إدارة النشاط الرياضي واقامة فاعليات للالعاب المناسبة لطلاب ذوي الهمم

وقامت إدارة الجوالة والخدمة العامة بإقامة ورش فنية تعليمية مختلفة لجميع طلاب الجامعة كذلك إقامة معرض فني من انتاج لجنة الجوالة الى جانب تقديم فقرات سمر وألعاب ترفيهية كشفية وعمل مسابقات لانشطة الجوالة الى تدريب الطلبة ذوي الهمم علي الحرف اليدوية

هذا واقامت إدارة النشاط الثقافي معرضًا مجانيًا للكتاب وتم توزيع مجموعة قيمة من الكتب في جميع المجالات الثقافية مجانًا على الطلاب كذلك تنفيذ مسابقة سؤال وجواب بنظام عجلة العباقرة وتوزيع جوائز عينية على الفائزين واستقبال وتسجيل بيانات الطلاب الراغبين في الانضمام إلى النشاط الثقافي والتعريف بمجالاته المتعددة بالاضافة إلى استعراض أنشطة الإدارة للطلاب ومنها مسابقات القرآن الكريم ومسابقات الأحاديث النوويه ومسابقات الشعر تأليف المسرحي، والمجالات الأدبية المختلفة.

كما اقامت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات مسابقة معلومات عامة للطلاب ( س- ج ) في مجالات النشاط الاجتماعي ومسابقات للشطرنج.

وقام صندوق التكافل الاجتماعي المركزي بتعريف الطلاب بالخدمات التي يقدمها صندوق التكافل الاجتماعي المركزي لابنائنا الطلاب وجميع الاوراق المطلوبة لتقديم كل خدمة.

كما تفقد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة جناح مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة والذي يقدم عددا من الخدمات للطلاب ذوي الهمم كما تم توضيح الإجراءات الإدارية والآليات الواجبة الاتباع للحصول على خدمات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعة مع توزيع عدد من الفلايرات عن تلك الخدمات وإجراءاتها الأمر الذى من شأنه التيســـير على الطلاب ذوي الهمم من أبناء الجامعة للحصول على حقوقهم وخدماتهم داخل الجامعة مما يسهم بسرعة دمجهم بالمجتمع الجامعي.

هذا وقد تم تخصيص جناح للإدارة العامة للشئون الطبية لقياس الضغط والسكر والوزن والطول وفصيلة الدم والنظر بالمجان للطلاب خلال أيام الاستقبال كذلك التعريف بإدارة الشئون الطبية والخدمات الطبية المقدمة من الجامعة لأبنائها وآليات الحصول على الخدمات الطبية المقدمة من الإدارة العامة للشئون الطبية لأبناء الجامعة (الكشف والفحوصات الطبية – صرف الأدوية ) وصندوق مكافحة الإدمان وبنك الدم الرئيسي التابع للمصل واللقاح (فاكسيرا)

بالاضافه الى جناح قطاع الابتكار والتدريب والذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الإبداع وريادة الأعمال. وقدم الشرح للطلاب عن دوره في تقديم ورش عمل وبرامج تدريبية تهدف إلى تحسين الكفاءات الفردية والجماعية.

هذا الى جانب جناح إدارة الوافدين والذي قُدٍم من خلاله الدعم للطلاب الوافدين وتعريفهم بدور الاداره وتسهيل الإجراءات الإدارية، ومساعدتهم في الاندماج الثقافي وجناح متحف الزعفران كذلك جناح الادارة العامة للمدن الجامعية.

وخلال جولته تفقد رئيس جامعة عين شمس جناح رابطة الخريجين بالجامعة والذي تستعرض من خلاله الرابطة التعريف بها وأهميتها في حياة الطالب الجامعي بعد تخرجه وجميع الخدمات المقدمة وآليات الاشتراك وكيفية استخراج الكارنيهات الخاصة بها

كما تفقد جناح قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذي استعرض من خلاله التعريف بقطاع البيئة ودوره في تنمية البيئة المحيطة كذلك الخدمات المقدمة من جانب القطـــاع لأبناء الجامعة بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب والمتعلقة في تطوير البيئة المحيطة وخاصة بالمناطق النائية (حملات توعوية – قوافل طبية) وكيفية مشاركة الطلاب بتلك الحملات ومظاهر استفادة الطلاب منها.

كما تفقد رئيس جامعة عين شمس منطقة الجهات الخدمية وتضم صندوق تحيا مصر بمبادراته المتنوعه دكان الفرحه ومبادرة بالهنا والشفا كذلك جناح بنك مصر ووحدات التضامن الاجتماعي.

كما تم تخصيص جناح خاص لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف تستعرض من خلاله الوحدة الخدمات المقدمة من جانبها للطلاب والبرامج التوعوية التي تقدمها الوحدة لأبناء الجامعة

كذلك تخصيص جناح كامل لجامعة عين شمس الأهليه تم من خلاله استعراض برامج الجامعة كذلك إعطاء الفرصه الطلاب للتعرف على مجموعة متنوعة من الأنشطة الطلابية والاجتماعية والثقافية والرياضية والجوالة والأسر التي تقدمها الجامعة، إلى جانب الاستمتاع بالعروض والحفلات المميزة التي تُقام على هامش فعاليات مهرجان استقبال العام الجامعي الجديد.

