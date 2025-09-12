شروط الالتحاق بوظائف مصر للطيران للخدمات الجوية بالغردقة

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران حاجة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية لشغل بعض الوظائف بوحدة تموين الغردقة بنظام عقد عمل أحد عشر شهرًا).



الوظائف والشروط المطلوبة

محاسب.

مراقب جودة.

أخصائي شؤون أفراد.

أخصائي مخازن.

أخصائي كافتيريا.

أمين خزينة.

فني سباكة.

حرفي مخزن.

شروط كل وظيفة وتقديم الطلبات على الموقع الإلكتروني خلال الفترة من ٢٠٢٥/٩/١٥ حتى ٣٠ / ٢٠٢٥/٩.

شروط عامة

يقتصر التقديم على الذكور فقط.



لا يزيد من المتقدم عن ( ۲۰ ) سنة عند تاريخ بدء قبول الطلبات.



أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة البحر الأحمر أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق شخصية البطاقة سارية.



الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.



تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة المعلن عنها.



استيفاء مطالب التأهيل طبقا لبطاقة وصف الوظيفة.



يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة لمصر للطيران.



توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيه لخزينة الشركة لا ترد عند الإستدعاء لتقديم المستندات للشركة.



اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.



يتم تقديم صورة من المستندات الموضحة بالموقع عند الاستدعاء لتقديمها بالشركة.



لن يتم الاعتداد بأي طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعالية.

- تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.

