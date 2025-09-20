عاشور: إعداد قيادات بحثية قادرة على تحمل المسئولية ركيزة أساسية لدعم منظومة التعليم العالي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إعداد قيادات بحثية قادرة على تحمل المسئولية يمثل ركيزة أساسية لدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج التدريب النوعية التي تستهدف صقل مهارات القيادات المستقبلية وتعزيز قدرتها على الإدارة الرشيدة واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

في هذا الإطار، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظمت الوزارة بالتعاون مع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل المناصب القيادية بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، خلال الفترة من 15 حتى 18 سبتمبر الجاري، وذلك بمقر معهد إعداد القادة.

وتضمن البرنامج عددًا من الجلسات التدريبية التي ركزت على موضوعات أساسية في فن الاتيكيت والبروتوكول والمراسم، كذلك القضايا القومية ومكافحة الفساد، والتحول الرقمي، التعامل الإعلامي، والقيادة الجامعية، وأسس الأمن القومي، والجوانب القانونية فى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بهدف بناء كوادر قيادية قادرة على مواكبة متغيرات العصر.

وأوضح الدكتور وليد الزواوي أمين المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية أن هذا البرنامج التدريبي يمثل خطوة محورية في بناء قاعدة من القيادات القادرة على قيادة المراكز والمعاهد البحثية بكفاءة عالية، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يعد الركيزة الأساسية لتحقيق قفزة نوعية في مجالات البحث العلمي والابتكار، وبما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة في تعزيز مكانة مصر على خريطة التميز العلمي إقليميًا ودوليًا.

كما أكد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتأهيل وتعزيز قدرات القيادات البحثية بما يمكنها من إدارة مؤسساتها بكفاءة واقتدار، مشددًا على أن تطوير مهارات القيادات الحالية يمثل استثمارًا وطنيًا ينعكس بشكل مباشر على قوة منظومة البحث العلمي ودورها في خدمة قضايا التنمية.

واختتمت الفعاليات بالتأكيد على أن هذا البرنامج التدريبي يجسد رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعزيز قدرات القيادات البحثية وصقل مهاراتها الاستراتيجية، بما يمكنها من قيادة مؤسساتها بكفاءة عالية ومواكبة لمتغيرات العصر، وبما يدعم خطط الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.