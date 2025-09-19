السبت 20 سبتمبر 2025
أخبار مصر

آخر موعد للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة

تنسيق الشهادات المعادلة
 أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، بدء التسجيل لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية فتح باب تسجيل تقليل الاغتراب من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حتى الخامسة مساء الأحد الموافق 21 سبتمبر الجاري. 

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، نتائج تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) لعام 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت  .

 

واستمر مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، في تلقي أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية)، وكذلك إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بداية من يوم السبت الموافق 23 /8 /2025، وحتى السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 14 /9 /2025، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

الجامعات الحكومية الثانوية المعادلة الشهادات المعادلة الشهادات المعادلة العربية الشهادات الثانوية المعادلة الشهادات الثانوية المعادلة العربية

