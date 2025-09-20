طريقة عمل القراقيش سادة ومحشية بطعم أيام زمان

طريقة عمل القراقيش، تُعتبر القراقيش من أشهر المخبوزات التقليدية التي ارتبطت بالمناسبات المصرية وخاصة الأعياد، إذ لا تكاد تخلو أي مائدة من وجودها.





وتتميز القراقيش بمذاقها المقرمش ورائحتها الشهية، كما أنها من الوصفات التي يمكن إعدادها بحشوات مختلفة أو بدون حشو، مما يجعلها محببة للصغار والكبار على حد سواء.



تُعد القراقيش من المخبوزات التي تحمل عبق الماضي وتضفي بهجة على الأجواء العائلية، خصوصًا في المناسبات. وما يميزها أنها وصفة مرنة يمكن تحضيرها سادة أو محشوة بالتمر أو الجبن أو أي مكونات أخرى حسب الرغبة.



وبخطوات بسيطة ومكونات متاحة في كل بيت، تستطيع كل ربة منزل أن تُعد القراقيش الشهية التي تجتمع حولها الأسرة وتبقى رائحتها وذكرياتها عالقة في الأذهان.



وفيما يلي نقدم تقريرًا مفصلًا عن طريقة عمل القراقيش في البيت بخطوات سهلة، مع ذكر بعض الوصفات المتنوعة التي يمكن لربة المنزل الاختيار من بينها.

المكونات الأساسية للقراقيش السادة

لإعداد القراقيش البسيطة دون حشو، نحتاج إلى المكونات التالية:

كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من السمن أو الزبدة المذابة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة ملح.

كوب من الماء الدافئ للعجن (يزاد أو يُقلل حسب الحاجة).

ملعقة صغيرة من حبة البركة أو السمسم حسب الرغبة.

خطوات التحضير للقراقيش السادة

في وعاء كبير، يُخلط الدقيق مع رشة الملح والسكر والخميرة وحبة البركة.

يُضاف السمن المذاب والزيت، ويتم تقليب الخليط جيدًا حتى يتشرب الدقيق المادة الدهنية.

يُضاف الماء الدافئ تدريجيًا مع العجن حتى تتكون عجينة لينة وطرية يسهل تشكيلها.

تُغطى العجينة وتُترك لتتخمر ساعة على الأقل في مكان دافئ.

بعد التخمير، تُقسم العجينة إلى كرات صغيرة وتُفرد على شكل أصابع أو دوائر حسب الرغبة.

تُرص القطع في صينية مدهونة قليلًا بالزيت أو مبطنة بورق زبدة.

تُدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 مئوية حتى تأخذ لونًا ذهبيًا جميلًا.

تُترك القراقيش لتبرد قليلًا ثم تُحفظ في علبة محكمة الغلق للحفاظ على قرمشتها.

القراقيش

طريقة عمل القراقيش بالتمر

القراقيش المحشوة بالتمر تُعد من أشهر الأنواع وأكثرها قيمة غذائية، إذ تمنح الجسم طاقة وحيوية، خصوصًا في وجبة الإفطار مع كوب من الشاي أو الحليب.

المكونات:

نصف كيلو من الدقيق.

نصف كوب من السمن.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة خميرة.

رشة ملح وسكر.

ماء دافئ للعجن.

عجوة (تمر منزوع النوى) مع قليل من السمن ورشة قرفة للحشو.

الطريقة:

يُعجن الدقيق مع السمن والزيت والخميرة والملح والسكر، ثم يُضاف الماء تدريجيًا حتى تتكون عجينة طرية.

تُترك لتتخمر ساعة كاملة.

يُخلط التمر مع السمن ورشة قرفة ويُشكل أصابع صغيرة.

يُفرد جزء من العجينة، ويوضع داخله أصبع من التمر، ثم يُغلق بإحكام ويُشكل على هيئة مستطيل أو دائرة.

تُرص القراقيش في صينية وتُخبز في فرن متوسط الحرارة حتى تنضج.

طريقة عمل القراقيش بالجبنة

يمكن تحضير القراقيش بحشوات خفيفة مثل الجبنة البيضاء أو الجبنة الرومي، وهي مثالية كوجبة سريعة للأطفال.

المكونات:

نصف كيلو دقيق.

نصف كوب من السمن.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة خميرة.

ماء دافئ للعجن.

جبنة بيضاء أو رومي مبشورة للحشو.

الطريقة:

تُعجن المكونات الأساسية وتُترك لتختمر.

يُفرد جزء من العجينة ويُحشى بقطع الجبن.

تُغلق جيدًا وتُرص في الصينية.

تُخبز حتى تصبح ذهبية اللون.

نصائح لنجاح القراقيش

يجب أن تكون العجينة لينة وطرية حتى تعطي نتيجة مقرمشة بعد الخبز.

استخدام السمن البلدي يعطي طعمًا ورائحة مميزة.

يمكن دهن وجه القراقيش ببيضة مخفوقة مع رشة سمسم لإكسابها لونًا جميلًا.

يُفضل حفظ القراقيش في علبة محكمة الغلق بعيدًا عن الهواء للحفاظ على طراوتها.

