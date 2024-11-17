الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل القرص الطرية لتناول مخبوزات لذيذة وسريعة التحضير

القرص الطرية
القرص الطرية

طريقة عمل القرص الطرية، القرص الطرية من المخبوزات المصرية الشهيرة التي لها مذاق مميز ولا يقاوم.

وطريقة عمل القرص الطرية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل القرص الطرية.

مكونات عمل القرص الطرية:-

3 أكواب دقيق

1/4 كوب سكر

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 كوب زيت أو سمنة

1 كوب حليب دافئ

1 بيضة

1/2 كوب ماء دافئ (حسب الحاجة)

1 ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

طريقة عمل القرص الطرية 
طريقة عمل القرص الطرية 

طريقة عمل القرص الطرية:-

  • في وعاء صغير، ضعي الخميرة مع 1 ملعقة كبيرة من السكر و1/4 كوب من الماء الدافئ.
  • اتركيها لمدة 10 دقائق حتى تنشط الخميرة ويتكون رغوة على السطح.
  • في وعاء كبير، امزجي الدقيق مع الملح والسكر.
  • أضيفي إلى خليط الدقيق، الخميرة المنشطة، الحليب الدافئ، البيضة، والزيت أو السمنة.
  • اعجني المكونات جيدًا بإستخدام يديكِ أو باستخدام العجانة الكهربائية.
  • إذا كانت العجينة بحاجة إلى المزيد من السوائل، أضيفي الماء الدافئ بالتدريج حتى تصبح العجينة ناعمة ومتجانسة.
  • اعجنيها لمدة 10 دقائق تقريبًا حتى تصبح مرنة.
  • غطي العجينة بغطاء نظيف واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا أو حتى تتضاعف حجمها.
  • بعد أن تختمر العجينة، قومي بتقسيم إلى كرات صغيرة (حسب الحجم الذي تفضلينه) وابدئي بفردها على شكل دوائر باستخدام يديكِ أو الشوبك.
  • سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
  • ضعي الأقراص على صينية مفروشة بورق الزبدة واتركي بينها مسافة صغيرة.
  • اتركيها لتختمر مرة أخرى لمدة 15 دقيقة.
  • اخبزي الأقراص لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.
  • بمجرد أن تخرج القرص من الفرن، يمكن دهنها بالقليل من الزبدة أو السمن وهي ساخنة.
  • يمكن إضافة الحشوات مثل الجبن أو الزعتر إذا أردتِ.
  • تأكدي من أن الخميرة نشطة قبل استخدامها لضمان نجاح العجينة.
  • إذا كانت العجينة لزجة جدًا، يمكن إضافة القليل من الدقيق.
  • القرص الطرية تتميز بأنها خفيفة ولذيذة ويمكن تناولها في وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة مع الشاي.
txt

طريقة عمل الباتيه، زي الجاهز وبأقل التكاليف

txt

قدميها لأبنائك كوجبة خفيفة، طريقة عمل القرص الطرية، بأقل التكاليف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

القرص الطرية طريقة عمل القرص الطرية مكونات عمل القرص الطرية المخبوزات القرص الشيف سارة أحمد

مواد متعلقة

قدميها لأبنائك، طريقة عمل القراقيش بتاعة زمان هشة ومقرمشة

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة، الوصفة الأصلية

طريقة عمل الفايش الصعيدي، بأسهل خطوات وأقل تكاليف

الأكثر قراءة

رئيس اتحاد المستأجرين يكشف القيمة العادلة للإيجار القديم

لحظة وصول السيسي البرازيل للمشاركة في فعاليات قمة مجموعة العشرين

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق؟

ترتيب منتخبات دورة شمال إفريقيا للشباب بعد تعادل مصر مع الجزائر

رئيس قطاع الاَثار عن واقعة التكسير بالهرم: الصورة مرفوضة وسيتم محاسبة المسئول

رسميا، 30 ألف مشجع لمباراة الأهلي أمام إستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا

ياسمين الخطيب: طلبت فسخ تعاقدي مع النهار، وحلقة الأزمة تم عرضها بموافقة الإدارة

كرة اليد، الزمالك يهزم الأهلي في قمة دوري المحترفين

منوعات

المزيد

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

تراجع حدة الإعصار "مان يي" بعد تأثيره المدمر في أكبر جزر الفلبين

انتهاء مشروع محاكاة رحلة فضائية طويلة الأمد إلى القمر

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

يبدأ من 28 جنيها, أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الأحد 17/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

قصة استهداف منزل نتنياهو في قيسارية للمرة الثانية بقنبلتين ضوئيتين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مفتي الجمهورية السابق: يجوز زواج المرأة بدون ولى فى هذه الحالة (فيديو)

تفسير حلم المطر في المنام وعلاقته بحل المشاكل وانتهاء الضغوطات

المزيد
الجريدة الرسمية