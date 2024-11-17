طريقة عمل القرص الطرية لتناول مخبوزات لذيذة وسريعة التحضير

طريقة عمل القرص الطرية، القرص الطرية من المخبوزات المصرية الشهيرة التي لها مذاق مميز ولا يقاوم.

وطريقة عمل القرص الطرية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل القرص الطرية.

مكونات عمل القرص الطرية:-

3 أكواب دقيق

1/4 كوب سكر

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 كوب زيت أو سمنة

1 كوب حليب دافئ

1 بيضة

1/2 كوب ماء دافئ (حسب الحاجة)

1 ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

طريقة عمل القرص الطرية

طريقة عمل القرص الطرية:-

في وعاء صغير، ضعي الخميرة مع 1 ملعقة كبيرة من السكر و1/4 كوب من الماء الدافئ.

اتركيها لمدة 10 دقائق حتى تنشط الخميرة ويتكون رغوة على السطح.

في وعاء كبير، امزجي الدقيق مع الملح والسكر.

أضيفي إلى خليط الدقيق، الخميرة المنشطة، الحليب الدافئ، البيضة، والزيت أو السمنة.

اعجني المكونات جيدًا بإستخدام يديكِ أو باستخدام العجانة الكهربائية.

إذا كانت العجينة بحاجة إلى المزيد من السوائل، أضيفي الماء الدافئ بالتدريج حتى تصبح العجينة ناعمة ومتجانسة.

اعجنيها لمدة 10 دقائق تقريبًا حتى تصبح مرنة.

غطي العجينة بغطاء نظيف واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا أو حتى تتضاعف حجمها.

بعد أن تختمر العجينة، قومي بتقسيم إلى كرات صغيرة (حسب الحجم الذي تفضلينه) وابدئي بفردها على شكل دوائر باستخدام يديكِ أو الشوبك.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي الأقراص على صينية مفروشة بورق الزبدة واتركي بينها مسافة صغيرة.

اتركيها لتختمر مرة أخرى لمدة 15 دقيقة.

اخبزي الأقراص لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

بمجرد أن تخرج القرص من الفرن، يمكن دهنها بالقليل من الزبدة أو السمن وهي ساخنة.

يمكن إضافة الحشوات مثل الجبن أو الزعتر إذا أردتِ.

تأكدي من أن الخميرة نشطة قبل استخدامها لضمان نجاح العجينة.

إذا كانت العجينة لزجة جدًا، يمكن إضافة القليل من الدقيق.

القرص الطرية تتميز بأنها خفيفة ولذيذة ويمكن تناولها في وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة مع الشاي.