طريقة عمل العزيزية، حلوى دمياطي مميزة من المكرونة

العزيزية من الحلويات الشرقية المشهورة في مصر، وتُعرف بمذاقها الغني وقوامها الكريمي الذي يجمع بين الحلوى والمكرونة في آن واحد. وهي من الأطباق التي ارتبطت بالمناسبات والأعياد، كما أنها تحظى بشعبية خاصة في دمياط، حيث يطلق عليها البعض اسم "الحلوى الدمياطي".



تتميز العزيزية بأنها تعتمد على مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم البيوت، ومع ذلك فإن النتيجة النهائية تكون حلوى فاخرة يستمتع بها الكبير والصغير.



مكونات العزيزية التقليدية

لتحضير العزيزية على الطريقة الأصلية، نحتاج إلى المكونات التالية:

نصف كيلو من المكرونة المسلوقة (يفضل استخدام المكرونة الصغيرة أو السباجيتي المكسرة).

لتر من الحليب كامل الدسم.

كوب من السكر الأبيض (يمكن زيادة أو تقليل الكمية حسب الرغبة).

3 ملاعق كبيرة من النشا المذاب في نصف كوب من الحليب البارد.

نصف كوب من القشطة (لإضافة قوام كريمي غني).

3 بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من القرفة أو جوزة الطيب لإضفاء نكهة مميزة (اختياري).

زبدة أو سمن لدهن الصينية.

العزيزية

خطوات تحضير العزيزية

سلق المكرونة:

نبدأ بغلي كمية من الماء مع رشة صغيرة من الملح، ثم نسلق المكرونة حتى تصبح طرية ولكن ليست مهترئة. بعد ذلك تُصفى وتترك لتبرد قليلًا.

تحضير خليط الحليب:

في إناء على النار، نسكب لتر الحليب مع السكر ونقلب جيدًا حتى يذوب. نترك الحليب يسخن دون أن يغلي بقوة.

إضافة النشا:

نذيب النشا في نصف كوب من الحليب البارد، ثم نضيفه تدريجيًا إلى الحليب الساخن مع التقليب المستمر حتى يزداد الخليط سماكة. هذه الخطوة تمنح العزيزية قوامها الكريمي المميز.

إضافة القشطة والبيض:

بعد رفع الخليط من على النار وتركه ليبرد قليلًا، نضيف القشطة والبيض المخفوق مع الفانيليا، ومن المهم إضافة البيض تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى لا يتكتل.

مزج المكرونة بالخليط:

نضيف المكرونة المسلوقة إلى خليط الحليب الكريمي ونقلب جيدًا حتى تتجانس المكونات.

الخبز في الفرن:

ندهن صينية بالزبدة أو السمن، ثم نصب الخليط بداخلها. نضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة (180 مئوية تقريبًا) لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة، أو حتى تأخذ وجهًا ذهبيًا جميلًا.

التقديم:

تُترك العزيزية لتبرد قليلًا ثم تُقطع وتُقدّم، ويمكن تزيين الوجه برشة من السكر البودرة أو جوز الهند المبشور.

طريقة العزيزية

نصائح لنجاح العزيزية

يمكن إضافة الزبيب أو المكسرات مع المكرونة لإعطاء نكهة وقيمة غذائية إضافية.



للحصول على وجه لامع وجميل، يمكن دهن السطح بالقليل من صفار البيض المخفوق مع الحليب قبل إدخالها الفرن.

إذا أردنا نسخة أخف، يمكن استبدال جزء من الحليب باللبن الرايب مما يعطيها مذاقًا منعشًا.



القيمة الغذائية للعزيزية

تُعد العزيزية طبقًا غنيًا بالطاقة، حيث تحتوي على الكربوهيدرات من المكرونة والسكر، والبروتين من الحليب والبيض، والدهون الصحية من القشطة والزبدة. لذلك فهي تمنح الجسم دفعة قوية من الطاقة، لكنها في الوقت نفسه تعتبر دسمة نسبيًا، لذا يُفضل تناولها باعتدال خاصة لمن يتبعون حمية غذائية.

مكانتها في المطبخ المصري

العزيزية ليست مجرد حلوى عادية، بل هي جزء من التراث الغذائي الذي يربط العائلات بالمناسبات السعيدة. فالكثير من الأمهات والجدات يحرصن على إعدادها في الأعياد أو عند استقبال الضيوف، لما تحمله من طابع خاص يجمع بين الأصالة والتميز.



العزيزية من الحلويات الشرقية التي تجمع بين البساطة والفخامة، فهي لا تحتاج إلى مكونات نادرة أو خطوات معقدة، بل يمكن لأي ربة منزل تحضيرها بسهولة. ومع ذلك، تبقى من الأطباق التي تترك أثرًا لا يُنسى على المائدة، بفضل طعمها الكريمي وقوامها المتماسك. سواء قُدمت دافئة أو باردة، ستظل العزيزية طبقًا محببًا يتوارثه الأجيال في البيوت المصرية.

