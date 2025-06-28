طريقة عمل المنين، مخبوزات شهيرة سهلة التحضير

طريقة عمل المنين، المنين من المخبوزات المصرية الشهيرة التي لها شعبية كبيرة وكانت تقدمها الجدات باستمرار وما زالت تقدمها الأمهات حتى وقتنا الحالي.

وطريقة عمل المنين، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل وتقدم كوجبة خفيفة على الإفطار مع كوب الشاي، أو بين الوجبات.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل المنين.

مكونات عمل المنين:

للمكونات الجافة:

4 أكواب دقيق أبيض منخول

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

للمكونات السائلة:

1 كوب سمن بلدي أو زبدة مذابة

1 كوب ماء دافئ (أو حسب الحاجة)

1 ملعقة صغيرة سمسم (اختياري للتزيين)

1 بيضة + ملعقة صغيرة فانيليا (لدهن الوجه)

للحشو (اختياري):

عجوة (تمر مطحون) مع ملعقة سمنة ورشة قرفة

أو جبنة بيضاء، أو بدون حشو

طريقة عمل المنين:

في وعاء عميق، ضعي الدقيق، الخميرة، السكر، والملح وقلبيهم جيدًا.

أضيفي السمن المذاب وافركي الخليط جيدا براحة يديك حتى يتشرب الدقيق السمن (تصبح العجينة مثل فتات الخبز).

أضيفي الماء الدافئ تدريجيًّا وابدأي في العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة لا تلتصق باليد.

غطي العجين واتركيه يختمر لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمه.

بعد التخمير، قسمي العجين إلى كرات متوسطة الحجم.

افردي كل كرة على شكل مستطيل.

إذا كنتى تودين حشوها، ضعي القليل من الحشو في المنتصف، ثم لفي العجينة مثل الرول (سويس رول) واغلقي الأطراف.

يمكنكِ أيضا تركه بدون حشو واستخدام سكين للتزيين بعمل خطوط على الوجه.

رصي قطع المنين في صينية مدهونة أو مبطنة بورق زبدة.

ادهني الوجه بخليط البيض والفانيليا، ورشي القليل من السمسم.

اتركيها 15 دقيقة لترتاح قبل الخبز.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وأدخلي الصينية لمدة 20 – 25 دقيقة أو حتى يحمر الوجه.

يمكن استخدام اللبن بدلا من الماء لمذاق أغنى.

لا تكثري من الحشو حتى لا يخرج أثناء الخبز.

يمكنك رش السكر البودر على الوجه بعد الخبز لإضافة نكهة مميزة.

يقدم المنين مع الشاي أو القهوة كوجبة خفيفة، ويمكن حفظه في علبة محكمة لمدة أسبوع دون أن يفسد.

طريقة عمل المنين

ولعمل القرص الطرية

مكونات عمل القرص الطرية:

4 أكواب دقيق (منخول)

نصف كوب سمن بلدي أو زبدة مذابة

نصف كوب زيت

كوب حليب دافئ (أو حسب الحاجة)

3 ملاعق كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة فانيليا (اختياري)

سمسم (اختياري للوجه)

بيضة + ملعقة حليب لدهن الوجه

للحشوة (اختياري):

عجوة (تمر) مع قليل من السمن ورشة قرفة

طريقة عمل القرص الطرية:

لتخمير الخميرة، في كوب، نضع الخميرة مع ملعقة صغيرة من السكر وقليل من الحليب الدافئ، ونتركها 10 دقائق حتى تتفاعل.

في وعاء كبير، نضع الدقيق، البيكنج بودر، السكر، الملح، ونخلطهم جيدًا.

نضيف السمن والزيت، ونفرك المزيج بالأصابع حتى يتشرب الدقيق الدهون ويصبح مثل الرمل.

نضيف خليط الخميرة والفانيليا، ثم نبدأ بإضافة الحليب الدافئ تدريجيًا حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.

نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتضاعف في الحجم.

نقسم العجينة إلى كرات متساوية.

نفرد كل كرة ونضع الحشوة بداخلها (إذا رغبت)، ثم نغلقها ونضغط عليها قليلا لتأخذ شكل القرص.

نضع الأقراص في صينية مدهونة أو على ورق زبدة.

ندهن الوجه بخليط البيض والحليب، ويمكن رش القليل من السمسم.

نخبز في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180-200 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تأخذ لون ذهبي.

تترك لتبرد قليلا ثم تقدم مع الشاي أو الحليب.

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