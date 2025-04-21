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صحة ومرأة

طريقة عمل البريوش، معجنات لذيذة في شم النسيم

البريوش،فيتو
البريوش،فيتو

طريقة عمل البريوش، البريوش هو نوع من المعجنات الفرنسية اللذيذة التي تتميز بقوامها الهش وطعمها الغني بسبب استخدام الزبدة والبيض، ويُعتبر من المعجنات الفاخرة، ويمكن تقديمه كوجبة إفطار مع المربى أو العسل، أو كتحلية خفيفة مع القهوة.

وطريقة عمل البريوش، سهلة وبسيطة وفى شم النسيم جرت العادة على تقديمه على الفطور بجانب البيض الملون، وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل البريوش.

مكونات عمل البريوش:-

3 أكواب دقيق متعدد الاستخدامات

3 بيضات

نصف كوب سكر

نصف كوب زبدة لينة

نصف كوب حليب دافئ

ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

ملعقة صغيرة فانيليا

بيضة إضافية لدهن الوجه

طريقة عمل البريوش:

  • في وعاء، نذيب الخميرة في الحليب الدافئ مع ملعقة صغيرة من السكر ونتركها 10 دقائق حتى تتفاعل.
  • في وعاء آخر، نخلط البيض مع السكر والفانيليا، ثم نضيف الحليب والخميرة.
  • نضيف الدقيق تدريجيًا مع العجن، ثم نضيف الزبدة والملح ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية ومطاطية.
  • نغطي العجينة ونتركها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى تتضاعف في الحجم.
  • نشكل العجينة حسب الرغبة (ضفائر، كور صغيرة، أو في قالب)، ثم نتركها ترتاح 30 دقيقة.
  • ندهن الوجه بالبيض المخفوق ويمكن رش السكر أو السمسم حسب الرغبة.
  • نخبز في فرن مسخن مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 20–25 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.
  • يمكن حشو البريوش بالشوكولاتة، الجبن، أو المربى حسب الذوق.
طريقة عمل البريوش 
طريقة عمل البريوش 

ولعمل الكرواسون 

مكونات عمل الكرواسون:-

4 أكواب من الدقيق (500 جرام)

1/4 كوب من السكر (50 جرام)

1 ملعقة صغيرة من الملح

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة

1/4 كوب من الحليب الدافئ (60 مل)

1/4 كوب من الماء الدافئ (60 مل)

1 كوب من الزبدة غير المملحة (225 جرام)

1 بيضة

طريقة عمل الكرواسون:-

  • في وعاء كبير، اخلطى الدقيق، السكر، والملح.
  • في وعاء صغير، ذوبى الخميرة في الحليب الدافئ والماء الدافئ.
  • دعهيا تختمر لمدة 5 دقائق.
  • اضيفى مزيج الخميرة إلى الدقيق وامزجى حتى تتكون عجينة ناعمة.
  • اعجنى العجينة لمدة 10 دقائق حتى تصبح مرنة وناعمة.
  • ضعى العجينة في وعاء مدهون بالزيت وغطيها بغطاء بلاستيكي.
  • دعيها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة.
  • قطعى الزبد إلى شرائح وضعيها بين ورقتين من ورق الزبد.
  • اضربى الزبد بواسطة مدلاك حتى تصبح مسطحة ومستوية، ثم ضعيها في الثلاجة لتبرد.
  • بعد أن تختمر العجينة، افرديها على سطح مرشوش بالدقيق حتى تصبح مستطيلة.
  • ضعى الزبد المبرّد في وسط العجينة، واطوي الأطراف لتغطي الزبدة بالكامل.
  • افردى العجينة المطوية بمساعدة المدلاك حتى تصبح مستطيلة مرة أخرى، ثم اطويها ثلاث مرات كما تطوى الرسالة.
  • ضعى العجينة في الثلاجة لمدة 30 دقيقة لتبرد.
  • كررى عملية الطي والفرد ثلاث مرات مع تبريد العجينة بين كل مرة.
  • افردى العجينة حتى تصبح بسمك حوالي 1/4 بوصة (0.5 سم).
  • قطع العجينة إلى مثلثات.
  • بدءًا من القاعدة العريضة لكل مثلث، لفى العجينة باتجاه القمة لتشكل الكرواسون.
  • ضعى الكرواسونات على صينية خبز مبطنة بورق الزبد واتركيها تختمر لمدة ساعة.
  • سخنى الفرن إلى 200 درجة مئوية (400 درجة فهرنهايت).
  • اخفقى البيضة وادهنى الكرواسونات بها.
  • اخبزى الكرواسونات لمدة 15-20 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.
  • عند تحضير الكرواسون تأكدى من أن الزبدة والعجينة باردة أثناء عملية الطي والفرد للحصول على طبقات هشة.
  • يمكنك حشو الكرواسون بالشيكولاتة أو الجبن قبل لفه للحصول على تنوع في الطعم.
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طريقة عمل البريوش، أشهر فطيرة من المطبخ الفرنسي

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