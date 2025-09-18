طريقة عمل الإنجلش كيك فى البيت بمكونات بسيطة

طريقة عمل الأنجلش كيك، الإنجلش كيك من أقدم وأشهر أنواع الكيك الكلاسيكي في المطبخ الأوروبي، ويشتهر بمذاقه الغني وقوامه المتماسك قليلا مقارنة بالكيك الإسفنجي.

وطريقة عمل الأنجلش كيك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره، وهو لذيذ للتقديم مع الشاي أو القهوة، ويمكن تحضيره بنكهات مختلفة، مثل الفانيليا، وقشر الليمون، والمكسرات، والفواكه المجففة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الانجلش كيك.

مكونات عمل الانجلش كيك:-

2 كوب دقيق منخول يعادل حوالي 250 جرام

¾ كوب سكر ناعم 150 جرام

¾ كوب زبدة طرية 150 جرام

4 بيضات كبيرة في درجة حرارة الغرفة

2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر

رشة ملح صغيرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة أو بودر

¼ كوب حليب حسب الحاجة لتعديل القوام

يمكن إضافة

½ كوب مكسرات مثل لوز، أو عين جمل

½ كوب فواكه مجففة منقوعة في القليل من عصير البرتقال أو الماء الدافئ

الانجلش كيك

طريقة عمل الانجلش كيك:-

أخرجي الزبدة والبيض من الثلاجة قبل ساعة ليصبحا في درجة حرارة الغرفة، مما يساعد على الحصول على خليط متجانس.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية قبل البدء بـ10 دقائق.

حضري قالب متوسط وادهنيه بقليل من الزبدة ورشيه بالدقيق، أو ضعي ورق زبدة في القاع.

ضعي الزبدة الطرية مع السكر في وعاء عميق، واخفقيهما باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح المزيج كريمي ولونه أفتح حوالي 3 أو 5 دقائق.

أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق، ثم أضيفي الفانيليا.

إذا بدا الخليط منفصل قليلا، أضيفي ملعقة صغيرة من الدقيق حتى يعود متجانس.

في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح.

أضيفي خليط الدقيق تدريجيا إلى خليط الزبد والبيض بالتبادل مع الحليب، مع الخفق الخفيف بعد كل إضافة حتى تحصلي على خليط متجانس بقوام ناعم وسميك قليلا.

إذا رغبتى، اخلطي المكسرات أو الفواكه المجففة مع ملعقة صغيرة من الدقيق قبل إضافتها للخليط، هذه الخطوة تمنعها من الهبوط لأسفل أثناء الخبز.

صبي العجين في القالب ووزعيه بالتساوي، ثم اطرقي القالب قليلا على الطاولة للتخلص من فقاعات الهواء.

أدخلي القالب إلى الفرن على الرف الأوسط، واخبزي الكيك لمدة تتراوح بين 40 و50 دقيقة حتى ينضج، يمكن اختبار النضج بغرز عود خشبي في الوسط، إذا خرج نظيف فالكيك جاهز.

أخرجي الكيك من الفرن، واتركيه يبرد في القالب 10 دقائق، ثم أخرجيه ليكمل التبريد على شبك معدني.

يقدم سادة أو يمكن تزيينه بطبقة خفيفة من السكر البودر أو صوص الشيكولاتة.

لنجاح الإنجلش كيك، يجب العلم أن درجة حرارة المكونات مهمة، لذا تأكدي أن الزبدة والبيض في درجة حرارة الغرفة.

لا تكثري من الخفق بعد إضافة الدقيق حتى لا يصبح الكيك قاسي.

يفضل نقع الفواكه المجففة قليلا ثم تصفيتها، لتبقى طرية داخل الكيك.

يمكن استبدال الحليب بعصير برتقال لإضفاء نكهة مميزة.

عند التقديم، يزداد طعم الكيك روعة بعد أن يبرد تماما، ويمكن الاحتفاظ به مغطى في علبة محكمة حتى 3 أيام.

لعمل انجلش كيك بالشيكولاتة، أضيفي 3 ملاعق كاكاو بودر مع تقليل الدقيق بنفس المقدار.

ولعمل انجلش كيك بالليمون، أضيفي ملعقة كبيرة من قشر الليمون المبشور، ويمكن عمل صوص ليمون بسيط للتزيين.

ولعمل انجلش كيك بالقهوة، استبدلي ربع كوب الحليب بربع كوب قهوة سريعة التحضير.

