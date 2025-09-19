الجمعة 19 سبتمبر 2025
رياضة

بعد الفوز على سيراميكا، موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

استعاد النادي الأهلي نغمة الانتصارات بعد الفوز علي نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على إستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وفي الدقيقة الرابعة نجح بن شرقي في التوغل داخل منطة الجزاء ليقدم تمريرة عرضية يسددها محمد شريف لكن يتصدي لها محمد بسام حارس سيراميكا. 

وفي الدقيقة 9 سدد أشرف بن شرقي تسديدة من خارج منطقة الجزاء تصدي لها محمد بسام. 

وسدد طاهر محمد طاهر ركلة حرة أرضية تألق فيها محمد بسام حارس سيراميكا وابعدها عن مرماه. 

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي ألاول في شباك نظيره سيراميكا كليوباترا،في الدقيقة 26، وعقب أحراز الهدف توجه اللاعب إلي جماهير القلعة الحمراء لتقديم الإعتذار لهم. 

وسدد تريزيجيه كرة قوية انقذها محمد بسام من علي خط المرمي في الدقيقة 56. 

وغادر أحمد رمضان بيكهام ملعب المباراة بسبب الإصابة في الدقيقة 60 من عمر المباراة ليحل العش بديلا له. 

وأهدر جراديشار فرصة هدف محقق للنادي الأهلي في الدقيقة 86 بعد تصدي رائع من حارس سيراميكا. 

 

تشكيل الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام سيراميكا كل من: ياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رضا ونيتس جراديشار وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج ومصطفى شوبير.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - إبراهيم محمد - إسلام عيسى -  مروان عثمان - صديق إيجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو  - محمد مغربي  - خالد عبد الفتاح - كريم نيدفيد - كريم الدبيس - محمد صادق - أيمن موكا - محمد رضا - أحمد بلحاج.

ترتيب الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز 

وبتلك النتجية يتقدم الأهلي إلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقاط، أما سيراميكا كليوباترا فيتراجع للمركز الثامن برصيد 10 نقاط. 

سيراميكا كليوباترا الأهلي الدوري المصري الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا الدوري الممتاز

