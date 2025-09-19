الأهلي يشكر اللجنة القضائية وأعضاء الجمعية العمومية

وجه خالد مرتجي، القائم بأعمال نائب رئيس النادي الأهلي، أمين الصندوق، الشكر نيابة عن مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلى اللجنة القضائية التي أشرفت على أعمال الجمعية العمومية «الاجتماع الخاص»، التي أقيمت اليوم برئاسة المستشار محمد أبو ضيف، وعضوية المستشار محمد رشدي حماد، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارة بسمة عبد الله، الوكيل العام الأول للنيابة الإدارية، والجهة الإدارية ممثلة في الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

كما وجه مرتجي الشكر إلى الجمعية العمومية بالنادي على حضورهم، وحرصهم على التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي، والاضطلاع بالدور التاريخي لهم والداعم دائمًا لاستقرار الأهلي.

وكانت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي، أعلنت نتيجة التصويت على لائحة تعديل النظام الأساسي للنادي، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم بمقر القلعة الحمراء.

نتائج تصويت عمومية الأهلي

وشارك في التصويت 9329 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية، حيث بلغ عدد الأصوات الصحيحة 8937 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 392 صوتا.

وافق 8308 أعضاء على المقترح كما هو معروض، فيما وافق 629 عضوا على المقترح مع مراعاة إجراء تعديلات.

وكان النصاب القانوني للجمعية العمومية بالنادي الأهلي الخاصة بالتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي أكتمل بتسجيل 5 آلاف عضو.

