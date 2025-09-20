تحليل مخدرات شرط التسكين في المدن الجامعية بجامعة أسوان

أعلن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، تزامنا مع بداية العام الجامعي الجديد لعام 2026/2025، بدء تطبيق الكشف الطبي وإجراء تحليل مخدرات إجباري لجميع الطلاب والطالبات قبل تسكينهم بالمدن الجامعية، بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وصندوق مكافحة الإدمان، ومركز "عزيمة" ومستشفيات الجامعة، وذلك ضمن جهود الدولة لحماية الشباب وتفعيل مبادرة "بناء الإنسان المصري".

قال رئيس جامعة أسوان إن مديرية التضامن الاجتماعي تتحمل 50% من تكلفة التحاليل، تخفيفا للاعباء المالية عن الطلاب،وأن رسوم التسكين الشهرية تقرر زيادتها 100 جنيه عما كانت عليه العام السابق،وتشمل الإقامة والتغذية، كما أن زيادات المصروفات الدراسية لا تتعدي نسبة 10٪ مقارنة بمصروفات العام الماضي.

وأشار إلى أن المدن الجامعية تضم 7 وحدات بطاقة استيعابية تقارب 4 آلاف طالب وطالبة، مع تقديم خدمات طبية، ووجبات غذائية متكاملة، وإنترنت مجاني، وصالات للمذاكرة والأنشطة، وهي بواقع عدد خسمة للإناث هي مدينة صحاري بالحرم الجامعي ومبني مدينة ناصر والسماد والسيل والشبات المسلمات،و اثنين للذكور وهما مدينة الطلاب في أبوالريش ودار الضيافة بصحاري للطلاب.

ومن جانبه قال محمد عبد السلام، مدير عام المدن الجامعية، إن شروط التسكين تراعي الأولوية في السن والتقدير الدراسي، والمحافظات الابعد موقعا من محافظة أسوان، مع مراعاة ابناءنا جميعا وخاصة من منطقة حلايب وشلاتين،مع استثناء ذوي الهمم والمرضى، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة آمنة ومحفزة للطلاب طوال العام الدراسي. جاري أعمال التسكين اليوم مع بداية العام الدراسي الجديد.

