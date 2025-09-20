محافظ أسوان: خطط شاملة لزيادة التحصيل الدراسى للطلاب (صور)

تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، انطلاق العام الدراسى الجديد داخل عدد من المدارس التى تعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية، على أن تنتظم الدراسة بشكل كامل غدًا الأحد داخل 1540 مدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة.

تقديم التهاني للطلاب

وحرص المحافظ على تقديم التهانى لأبنائه الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، مؤكدًا على أن هذا العام سيكون مميزًا على كافة المستويات فى ظل الجهود المكثفة والاستعدادات المبكرة التى نفذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تواكبًا مع الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

وأضاف أن خطة المحافظة ركزت على تجهيز المدارس وصيانتها ورفع كفاءتها قبل بداية العام الدراسى، بما يضمن تهيئة الأجواء المناسبة لزيادة التحصيل الدراسى للطلاب، وإتاحة بيئة تعليمية جاذبة للطلاب.

وأشار المحافظ إلى وجود تنسيق كامل بين الجميع بمديرية التربية والتعليم بقيادة محمود بدوى، وبالتعاون مع المحليات والجهات المختصة لتذليل العقبات، والتأكد من توافر الكوادر التعليمية والإدارية، فضلًا عن متابعة الانضباط داخل المدارس، والالتزام بالجدول الدراسى والأنشطة التربوية والثقافية والرياضية بما يساهم فى صقل شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية.

وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق معايير النظافة والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب، وفى نفس الوقت فإن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المبادرات التعليمية الهادفة إلى رفع مستوى الطلاب والارتقاء بجودة التعليم بشكل عام.

