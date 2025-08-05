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أخبار مصر

بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان ونور مبارك التابعة لوزارة الأوقاف بكازاخستان (صور)

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
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شهد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء ٥ أغسطس ٢٠٢٥، توقيع بروتوكول تعاون علمي أكاديمي بين جامعة أسوان، ممثلة في كلية دار العلوم، والجامعة المصرية للثقافة الإسلامية ("نور مبارك") بمدينة ألماتي بجمهورية كازاخستان، وذلك بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وقّع البروتوكول عن جامعة أسوان الأستاذ الدكتور لؤي سعد الدين منصور، رئيس الجامعة، وعن جامعة "نور مبارك" الأستاذ الدكتور أحمد حسين محمد، رئيس الجامعة؛ مع تسمية الدكتور محمد أبو الشيخ -عميد كلية دار العلوم بجامعة أسوان- منسقًا للبرتوكول؛ على أن يكون نظيره في جامعة مصر للثقافة الإسلامية بكازاخستان هو الأستاذ الدكتور محمد الورداني، عميد كلية الدراسات الإسلامية بالجامعة.

 تعزيز أواصر التعاون الثقافي والتعليمي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كازاخستان

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز أواصر التعاون الثقافي والتعليمي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كازاخستان، من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتنظيم الأنشطة الأكاديمية والبحثية المشتركة، وتقديم برامج دراسات عليا مزدوجة، فضلًا عن إقامة محاضرات وورش عمل وندوات علمية، سواء بالحضور أو عبر الوسائط الإلكترونية.

كما يتضمن الاتفاق آليات واضحة لتنفيذ أنشطة التبادل الأكاديمي، وتنظيم المدارس الصيفية، والإشراف الدولي على رسائل الماجستير والدكتوراة، وتوفير الدعم الأكاديمي واللوجستي اللازم لإنجاح البرامج المشتركة.

يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار دعم وزارة الأوقاف لتعزيز التعاون الدولي بين المؤسسات العلمية والدينية في العالم الإسلامي، ومدّ جسور التواصل المعرفي والثقافي، وتأكيد الدور المصري الرائد في نشر الفكر المستنير والتكامل الأكاديمي مع دول آسيا الوسطى وغيرها.

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