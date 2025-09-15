محافظ أسوان: 12 ألفا و470 مواطنا سودانيا عادوا إلى وطنهم (صور)

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى ترتكز على تسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات اللازمة أمام مواطني دولة السودان الشقيق لإنهاء رحلات عودتهم الطواعية إلى وطنهم.

ويأتى ذلك فى ظل ما توليه الدولة المصرية من رعاية واهتمام خاص بالأشقاء السودانيين المتواجدين على أراضيها.

عودة 12 ألفا و470 مواطنا سودانيا إلى وطنهم

وأشار إلى أن هذه الجهود أثمرت عن تيسير 12 رحلة قطار من محطة السكك الحديدية بالقاهرة إلى محطة السكك الحديدية بالسد العالي شرق بأسوان، وذلك بإجمالى 12 ألفا و470 مواطنا سودانيا، وتم نقلهم من السد العالى إلى مدينة أبو سمبل السياحية، ومنها إلى ميناء قسطل البرى عبر 277 أتوبيسا و25 سيارة،وذلك فى الفترة من 22 يوليو الماضى وحتى 13 سبتمبر الحالى، وفى نفس الوقت تم زيادة عدد الرحلات من رحلة واحدة أسبوعيًا إلى 3 رحلات أسبوعية.

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال أن هذه الجهود تتم أيضًا وفق متابعة دقيقة ومستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف مباشر من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل بما يضمن إنهاء الإجراءات بشكل منظم وسلس، مع توفير كافة سبل الراحة والرعاية الإنسانية للأشقاء السودانيين أثناء فترة تواجدهم وحتى مغادرتهم.

أضاف أن الدولة المصرية تحرص على أن يتم استقبال ورعاية الأشقاء السودانيين فى مناخ إنساني وأخوى يعكس عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين الشعبين المصرى والسودانى، وبالتوازي فإن المحافظة لن تدخر جهدًا فى مواصلة العمل الجاد والمكثف بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لضمان استمرار تدفق الخدمات وتيسير كافة الإجراءات بما يعكس صورة مصر الداعمة لأشقائها من دولة السودان.

