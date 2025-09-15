الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسوان: 12 ألفا و470 مواطنا سودانيا عادوا إلى وطنهم (صور)

أتوبيسات نقل السودانيين
أتوبيسات نقل السودانيين من أسوان

 أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى ترتكز على تسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات اللازمة أمام مواطني دولة السودان الشقيق لإنهاء رحلات عودتهم الطواعية إلى وطنهم.

ويأتى ذلك فى ظل ما توليه الدولة المصرية من رعاية واهتمام خاص بالأشقاء السودانيين المتواجدين على أراضيها. 

عودة  12 ألف و470 مواطن سودانى إلي وطنهم
عودة  12 ألفا و470 مواطنا سودانيا إلى وطنهم

 وأشار إلى أن هذه الجهود أثمرت عن تيسير 12 رحلة قطار من محطة السكك الحديدية بالقاهرة إلى محطة السكك الحديدية بالسد العالي شرق بأسوان، وذلك بإجمالى 12 ألفا و470 مواطنا سودانيا، وتم نقلهم من السد العالى إلى مدينة أبو سمبل السياحية، ومنها إلى ميناء قسطل البرى عبر 277 أتوبيسا و25 سيارة،وذلك فى الفترة من 22 يوليو الماضى وحتى 13 سبتمبر الحالى، وفى نفس الوقت تم زيادة عدد الرحلات من رحلة واحدة أسبوعيًا إلى 3 رحلات أسبوعية.

 

 وأوضح الدكتور إسماعيل كمال أن هذه الجهود تتم أيضًا وفق متابعة دقيقة ومستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف مباشر من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل بما يضمن إنهاء الإجراءات بشكل منظم وسلس، مع توفير كافة سبل الراحة والرعاية الإنسانية للأشقاء السودانيين أثناء فترة تواجدهم وحتى مغادرتهم.

عودة  12 ألف و470 مواطن سودانى إلي وطنهم
عودة  12 ألفا و470 مواطنا سودانيا إلى وطنهم

 أضاف أن الدولة المصرية تحرص على أن يتم استقبال ورعاية الأشقاء السودانيين فى مناخ إنساني وأخوى يعكس عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين الشعبين المصرى والسودانى، وبالتوازي فإن المحافظة لن تدخر جهدًا فى مواصلة العمل الجاد والمكثف بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لضمان استمرار تدفق الخدمات وتيسير كافة الإجراءات بما يعكس صورة مصر الداعمة لأشقائها من دولة السودان. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان السودان قسطل ميناء السدالعالى

مواد متعلقة

محافظ أسوان يتفقد الوحدة الصحية بغرب سهبل ويوجه باستكمال الأعمال المتبقية خلال شهر (صور)

محافظ أسوان يلتقي المواطنين بعد صلاة الجمعة بمسجد عبد الرحمن في غرب سهيل

محافظ أسوان: تكاتف الجهود لعودة الفريق الأول للمحافظة لكرة القدم إلى الدوري الممتاز

تزامنًا مع الموجة الحارة، محافظ أسوان يشدد على تطبيق إجراءات الوقاية من الحرائق

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

والدة أطفال دلجا ترفع النقاب وتوجه طلبا لقاضي جنايات المنيا

بالأسماء، الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

4 كوارث فنية ارتكبها عماد النحاس أمام إنبي (تقرير)

السياحة تحذر المواطنين من التعامل مع 4 كيانات تدعي تنظيم رحلات الحج والعمرة

وزير خارجية أمريكا: حذرنا الدول التي تحاول الاعتراف بدولة فلسطينية من رد إسرائيل

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يستجاب الدعاء بسرعة وفضل الدعوة بظهر الغيب

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض شديد

بالأحاديث، مزايا حافظ القرآن الكريم في الدنيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
رئيس الوزراء العراقي: الاعتداء على قطر ينتهك قواعد القانون الدولي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: القمة فرصة لموقف موحد ضد الاعتداء الإسرائيلي على قطر الأمين العام لجامعة الدول العربية: كفى صمتا على سلوك هذه الدولة المارقة التى أشعلت النيران في المنطقة أمير قطر: العدوان الإسرائيلي على الدوحة كان صادما لجميع دول العالم